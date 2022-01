Αθλητικά

#MeToo – Αυγενάκης για καταγγελίες 26 αθλητών: Να λάμψει η αλήθεια χωρίς καθυστερήσεις

«Να πάρουν το θάρρος όλοι όσοι έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας να το καταγγείλουν», κάλεσε τους αθλητές ο υφυπουργός Πολιτισμού και αθλητισμού.

Την άμεση ενεργοποίηση της Δικαστικής Επιτροπής της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας ζήτησε ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης από το ΔΣ της ΕΓΟ, στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα, κατόπιν πρόσκλησής του.

Ο υφυπουργός ζήτησε ενημέρωση από τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας για τις ενέργειές τους, τόσο από το τέλος Οκτωβρίου όταν και έγιναν κοινωνοί των καταγγελιών των 26 επίσημων καταγγελιών πρώην πρωταθλητριών και πρωταθλητών για κακοποιητικές συμπεριφορές προπονητών τις δεκαετίες ’80,’90 και ’00, όσο και από τις 7 Ιανουαρίου, οπότε τους διαβιβάστηκε το αντίστοιχο πόρισμα της έρευνας του Υφυπουργείου.

Διαπιστώθηκε ότι παρότι προβλέπεται και υφίσταται εντός της Ομοσπονδίας Γυμναστικής ανεξάρτητο και αρμόδιο όργανο για να επιληφθεί επί των καταγγελιών, η 5μελής Δικαστική Επιτροπή, εντούτοις δεν έχει ενεργοποιηθεί στην υπόθεση από το ΔΣ, παρότι η Δικαστική Επιτροπή το έχει ζητήσει.

Ο κ. Αυγενάκης ζήτησε την άμεση ενεργοποίησή της και χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση να κινηθούν συντονισμένα οι δέουσες διαδικασίες για να λάμψει η αλήθεια.

Παράλληλα, βεβαίως, με τις υπόλοιπες ενέργειες στις οποίες ήδη έχει προβεί το υφυπουργείο, διαβιβάζοντας το πόρισμά του τόσο στην Εισαγγελία, όσο και στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά και στο υπουργείο Παιδείας, καθώς αρκετοί από τους καταγγελλόμενους είναι αποσπασμένοι του κλάδου φυσικής αγωγής ή εργαζόμενοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στη συνάντηση με τον υφυπουργό Αθλητισμού μετείχαν δια ζώσης η Α’ Αντιπρόεδρος, Ολυμπιονίκης Ειρήνη Αϊνδιλή, ο γενικός γραμματέας, Κωνσταντίνος Πανταζής, ο Β’ αντιπρόεδρος, Αβραάμ Σαπρανίδης, η ειδική γραμματέας, Κωνσταντίνα Δήμα, τα μέλη του ΔΣ Ελένη Μιχοπούλου και Χρήστος Ψαθάς, ο εκπρόσωπος των αθλητών στο ΔΣ, Απόστολος Κουταβάς και ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας, Ιωάννης Μουτλιάς, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ –εκτός Αττικής- συνδέθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης. Απουσίαζε λόγω ασθένειας ο Πρόεδρος της ΕΓΟ, Αθανάσιος Σταθόπουλος.

Η Α’ αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, Ολυμπιονίκης Ειρήνη Αϊνδιλή, δήλωσε:

«Κληθήκαμε από τον κ. Αυγενάκη για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, όπως αυτές οι σοβαρές καταγγελίες που εδώ και μήνες έχουν δει το φως της δημοσιότητας και συζητήσαμε πως θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα.

Από την αρχή αυτής της υπόθεσης έχω ξεκαθαρίσει ότι θα είμαι παρούσα και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, τόσο με την ιδιότητά μου στην Ομοσπονδία όσο και με αυτή της Ολυμπιονίκη, για να μην ανεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές.

Θέλω έναν ακέραιο και υγιή αθλητισμό για τη νέα γενιά που ετοιμάζει για τη Γυμναστική η Ομοσπονδία μας».

Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, τόνισε: «Είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με το ΔΣ της ΕΓΟ και ευχαριστώ για την παρουσία, τόσο στους παρόντες όσο και εκείνους που μπήκαν μέσω της πλατφόρμας των τηλεδιασκέψεων.

Σε εμάς έχουν γίνει 26 επίσημες καταγγελίες σχετικά με θλιβερά περιστατικά πριν από πολλά χρόνια. Έγινε μία προσεκτική συζήτηση και προσέγγιση του θέματος, ωστόσο από μέρους μας ζητήθηκε να ενεργοποιηθούν όλα τα όργανα που έχουν στη διάθεσή τους. Δηλαδή η Δικαστική Επιτροπή, η οποία υπάρχει και προβλέπεται, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί, παρά το ότι η ίδια η Επιτροπή είχε ζητήσει να λάβει γνώση αυτών των περιστατικών και να ακολουθήσει τα προβλεπόμενα από το καταστατικό και το πλαίσιο λειτουργίας της.

Από παράλειψή τους αυτό δεν έχει γίνει. Θέλω άμεση ενεργοποίηση και χωρίς καμία καθυστέρηση να κινηθούμε σε όποια κατεύθυνση ώστε να λάμψει η αλήθεια.

Είναι επιδίωξή όλων μας, δεν υπάρχει καμία διάθεση να κρύψουμε το παραμικρό, ίσα ίσα έστω και κι ένας να έχει την οποιαδήποτε τιμωρία, εφόσον βέβαια αποδειχθούν αυτές οι συμπεριφορές, είμαστε σίγουροι ότι θα προστατέψουμε κάποιον άλλον από τέτοια συμπεριφορά.

Ο χώρος του αθλητισμού πρέπει να αποπνέει υγεία, καθαρότητα, φως και οξυγόνο και να είναι τόπος προσέλκυσης νεών παιδιών, πόσο μάλλον στο άθλημα της γυμναστικής που μας έχει χαρίσει πολλές διακρίσεις και χαρές. Θέλουμε η Ομοσπονδία Γυμναστικής να βρεθεί εκεί που της αξίζει.

Χωρίς καμία καθυστέρηση ξεκινάνε τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν ως Ομοσπονδία και εμείς παράλληλα έχουμε ήδη αποταθεί στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά και στην ΕΟΕ, και την αρμόδια Επιτροπή της για τις δικές τους ενέργειες και φυσικά στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν και το επαναλαμβάνω και σήμερα, μπορεί κάποιες περιπτώσεις να έχουν ποινικά παραγραφεί, αλλά δεν έχουμε πρόθεση να ξεχάσουμε ή να μην εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, κάθε εργαλείο θεσμικό που έχουμε στη διάθεσή μας, είτε εμείς ως Υπουργείο, είτε η Ομοσπονδία, είτε οι φορείς.

Και βέβαια, να επισημάνω ότι αναμένουμε αντίστοιχες καταγγελίες, αν αυτές υπάρχουν, όπως τουλάχιστον εμένα μου εκτέθηκαν προφορικά, από εν ενεργεία αθλητές για εν ενεργεία προπονητές. Να καταγγείλουν εγγράφως το συντομότερο, διότι δεν αρκεί το προφορικό.

Να πάρουν το θάρρος όλοι αυτοί που έχουν θιχτεί ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας να το καταγγείλουν και εμείς θα κάνουμε άμεσα χωρίς καμία καθυστέρηση ό,τι προβλέπεται από τον νόμο. Θυμίζω ότι από το υφυπουργείο Αθλητισμού, μέσω της πρωτοβουλίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Start to Talk, έγινε η καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου και κατόπιν είχαμε το τσουνάμι του ελληνικού #Metoo».

