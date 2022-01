Κόσμος

Ερντογάν: Έτοιμη η Τουρκία για συνεργασία με το Ισραήλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος Πρόεδρος για τη συνεργασία με το Ισραήλ και την επικοινωνία με τον Πρόεδρό του.

Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τον EastMed «αφού έκαναν οικονομικές αναλύσεις και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κανένα οικονομικό όφελος» δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας ανέφερε ακόμη πως αν πρόκειται να πάει αέριο στην Ευρώπη, θα γίνει μόνο μέσω Τουρκίας και δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Ισραήλ. «Έχουμε συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρόεδρο (Ισαάκ) Χέρτσογκ. Μπορεί να επισκεφθεί την Τουρκία», ανέφερε ο Ερντογάν.

Η Άγκυρα είχε ανακοινώσει τον Νοέμβριο μια «προοδευτική» προσέγγιση με το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής. Οι σχέσεις της με το Ισραήλ ήταν τεταμένες από το 2010, μετά την πολύνεκρη επίθεση ισραηλινών δυνάμεων στο τουρκικό πλοίο Μαβί Μαρμαρά που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην αποκλεισμένη Λωρίδα της Γάζας. Οι δύο χώρες ανακάλεσαν τους πρεσβευτές τους το 2018, μετά τον θάνατο Παλαιστίνιων διαδηλωτών στη Γάζα.

Ειδήσεις σήμερα:

Rafale - Μητσοτάκης: Κλείνουν την πόρτα κάθε απειλής

Λάρισα - Τροχαίο δυστύχημα: Σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ (εικόνες)

Κως: Θρίλερ με νεκρό άντρα