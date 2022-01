Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον - Κορονοπάρτι: Δεν με ενημέρωσαν ότι απαγορεύονται

Απίστευτες οι δικαιολογίες του Βρετανού Πρωθυπουργού. Τι ανέφερε για τα σενάρια παραίτησής του.

Μετά τον σάλο που έχει προκληθεί από τις αποκαλύψεις για τα κορονοπάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, έκανε και μία απίστευτη δήλωση για να δικαιολογηθεί.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός μάλιστα σε δηλώσεις που έκανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,δεν επιβεβαίωσε η διέψευσε τα σενάρια παραίτησής του, λέγοντας ότι θα περιμένει τα αποτελέσματα εσωτερικής έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε σχετικά με τα κορονοπάρτι που κατηγορείται ότι έκανε εν μέσω lockdown στη Βρετανία: «Κανένας δεν μου είπε ότι αυτό ήταν εκτός των κανόνων...Θα το θυμόμουν».

Και συνεχίζοντας, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το αν είπε ψέματα στην κοινή γνώμη απάντησε: «Όχι. Κανείς δεν μου είπε ότι αυτό που κάναμε ήταν, όπως λέτε, αντίθετα με τους κανόνες… Νόμιζα ότι ήμουν σε μια εκδήλωση εργασίας.»

Άδραξε όμως την ευκαιρία ο Βρετανός Πρωθυπουργός και ζήτησε συγγνώμη από τη βασίλισσα Ελισάβετ για τα πάρτι που έκανε λίγο μετά τον θάνατο του Φίλιππου και συγκεκριμένα μία ημέρα πριν από την κηδεία του.

«Λυπάμαι βαθιά και πικρά γι' αυτό που συνέβη και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να επαναλάβω τη συγγνώμη μου τόσο στην Αυτής Μεγαλειότητα όσο και στη χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

