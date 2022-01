Κοινωνία

Γέρακας: Κατέρρευσε οικοδομή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση στην περιοχή από την κατάρρευση της υπό ανέγερση οικοδομής

Κατέρρευσε το απόγευμα της Τρίτης υπό ανέγερση οικοδομή στον Γέρακα.

Η οικοδομή χτιζόταν επί της Λεωφόρου Μαραθώνος προς Σταυρό, δίπλα σε κατάστημα επίπλων.

Όπως έγινε γνωστό, από την κατάρρευση δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 157 σημεία

Μπόρις Τζόνσον - Κορονοπάρτι: Δεν με ενημέρωσαν ότι απαγορεύονται

Rafale: Στην Ελλάδα τα πρώτα μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας