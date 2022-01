Κοινωνία

Ομαδικός Βιασμός – Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει η περιγραφή της 24χρονης (βίντεο)

Σοκάρουν τα όσα αποκαλύπτει η κοπέλα σε συνέντευξή της. Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις.





Συγκλονίζει η συνέντευξη της 24χρονης που καταγγέλλει πως έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού σε σουίτα ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης την παραμονή της πρωτοχρονιάς.

Η 24χρονη κοπέλα μίλησε στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο και η εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" πρόβαλε αποσπάσματα από την συνέντευξη.

"Στο δωμάτιο θυμάμαι δύο άτομα, έχω εικόνα από τον έναν τον άνθρωπο τη στιγμή που είμαι εγώ στο κρεβάτι, και πάει να ξεκουμπώσει το παντελόνι του. Ήταν από πάνω μου, δεν θυμάμαι τίποτα άλλο, δεν θυμάμαι να πέρασα εγώ κάτι δεν είχα καμία απολύτως λειτουργικότητα, καμία απολύτως συνείδηση για κάτι που δεν είχα τη δύναμη να αποτρέψω. Όπως σηκώθηκα είδα κάτω το εσώρουχο μου, δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι είδα κάτι που δεν θυμάμαι να το έβγαλα. Καθώς γυρνάω στο δωμάτιο βλέπω αντρικά ρούχα και χάπια για τα οποία δεν υπήρχε κανένας λόγος να βρίσκομαι στο δωμάτιο. Άρχισα να κλαίω και ντράπηκα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια ομάδα που προσπαθεί να εκμεταλλεύεται κορίτσια ευάλωτα που θέλουν να βγουν να πάνε στο μαγαζί τους, και της οδηγούν σε αυτή την κατάσταση" λέει η 24χρονη.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η 24χρονη μίλησε για τα προβλήματα και τις απώλεις που βίωσε στην ζωή της τα τελευταία χρόνια.

Εν τω μεταξύ, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την υπόθεση. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, βγήκε το πόρισμα των κοπέλας που κατήγγειλε τον βιασμό της σε σουίτα ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες από το στενό περιβάλλον της νεαρής, έκαναν λόγο, πως από το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων της 24χρονης βρέθηκαν ουσίες στο αίμα της. Ωστόσο, σε σημερινή ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι δεν έχουν παραδοθεί ακόμη στην Υπηρεσία τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που παραγγέλθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης για το πώς λειτουργούν τα κυκλώματα που παρασύρουν νέα κορίτσια χρησιμοποιώντας ουσίες, ενώ ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων τόνισε μεταξύ άλλων ότι τα συγκεκριμένα χάπια προκαλούν υπνηλία και σε κάποιες περιπτώσεις και απώλεια μνήμης.

Σε νέες αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση βιασμού της 24χρονης προχώρησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπόρου.

