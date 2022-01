Κοινωνία

Εγκλωβισμός σε ασανσέρ: Τρόμος για δυο παιδιά (βίντεο)

Σκηνές τρόμου για ένα 5χρονο κοριτσάκι και τον 14χρονο ξάδελφό της, που εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ. Πως τους έσωσε η Πυροσβεστική.

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησαν δύο ξαδέρφια που εγκλωβίστηκαν μέσα σε ασανσέρ πηγαίνοντας σε επίσκεψη στον γιατρό τους. Πρόκειται για έναν 14χρονο και την ξαδέλφη του, ένα πεντάχρονο κοριτσάκι.

Ο νεαρός έμεινε παγιδευμένος μισός μέσα και μισός έξω από την καμπίνα του ανελκυστήρα, ενώ μέχρι να φτάσει η βοήθεια, έσπασε το τζάμι στην πόρτα και με τη βοήθεια των ενοίκων έβγαλαν το πεντάχρονο κοριτσάκι.

Όταν πήγε να βγει από το σπασμένο τζάμι και ο 14χρονος, κάποιος από κάτω κάλεσε το ασανσέρ, με την καμπίνα να κινείται θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τον έφηβο καθώς από τη μέση και πάνω το σώμα του ήταν έξω από το ασανσέρ.

Ο 14χρονος παρέμενε παγιδευμένος, μισός μέσα και μισός έξω από την καμπίνα, μέχρι που κατέφθασαν οι πυροσβέστες και το ΕΚΑΒ με τον ίδιο να φωνάζει ότι «πονάει, δεν νιώθει τα πόδια του καθόλου, ήταν μουδιασμένος».

Για το περιστατικό μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Φίλιππος Δουκατάς, Αξιωματικός της πυροσβεστικής.

Όπως είπε αρχικά όταν έλαβαν την κλήση θεώρησαν ότι ήταν μια απλή περίπτωση απεγκλωβισμού από ανελκυστήρα. Ωστόσο, καθ’ οδόν έλαβαν την πληροφορία ότι δεν ήταν ένα απλό περιστατικό και ότι είχε καταπλακωθεί άτομο. Όταν έφτασαν στο σημείο είδαν τον νεαρό να είναι μισός μέσα και μισός έξω από το ασανσέρ, ενώ ο απεγκλωβισμός του ήταν ιδιαίτερα δύσκολος.

