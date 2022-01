Οικονομία

Κορονοϊός - Σχολεία: Πώς θα δίνονται οι άδειες σε γονείς μαθητών που νοσούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχύει με την άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς μαθητών που νοσούν με κορονοϊό. Οι διευκολύνσεις που προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας.

Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται διευκολύνσεις για τους γονείς, όταν τα παιδιά τους νοσούν από κορονοϊό και θεσπίζεται ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, λόγω νόσησης από COVID, σε πλαίσιο που να ευθυγραμμίζεται με τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και ισχύει έως τις 15 Απριλίου 2022.

Ειδικότερα, τροποποιείται το άρθρο 16 του Ν. 4722/2020 ως εξής:

1. Οι εργαζόμενοι γονείς στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης από κορονοϊό των παιδιών τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως τη Γ' Γυμνασίου, καθώς και παιδιών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, για χρονικό διάστημα έως πέντε εργάσιμων ημερών.

2. Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, δικαιούνται για το ίδιο χρονικό διάστημα να κάνουν χρήση ειδικής άδειας, λόγω νόσησης των τέκνων τους από κορονοϊό COVID-19, που χορηγείται για τις τέσσερις πρώτες ημέρες απουσίας. Για την πέμπτη ημέρα απουσίας μπορούν να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας.

3. Για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

4. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, αλλά δεν επιτρέπεται να χορηγείται, όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποιαδήποτε άλλη άδεια.

5. Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας, λαμβάνουν το 50% των αποδοχών τους, το οποίο κατά τις τρεις πρώτες ημέρες καταβάλλεται από τον εργοδότη και την τέταρτη ημέρα από τον ΕΦΚΑ.

6. Η άδεια χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων που προβλέπονται στην προτεινόμενη ρύθμιση.

7. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της άδειας, τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή της ρύθμισης.

8. Η προτεινόμενη ρύθμιση ισχύει έως τις 15/4/2022. Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

9. Τέλος, προβλέπεται ότι οι αποδοχές για ημέρες άδειας νόσησης τέκνου που χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4722/2020, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταβάλλονται και πληρωμές διενεργούνται, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.

Ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

1. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης από κορονοϊό, μπορούν να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό, για χρονικό διάστημα έως πέντε εργάσιμων ημερών.

2. Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, δικαιούνται για το ίδιο χρονικό διάστημα να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθενείας, λόγω νόσησης από COVID-19. Για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

3. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν σε ασθένεια υπαλλήλου και δεν επιτρέπεται να χορηγείται, όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια.

4. Διευκρινίζεται ότι συνιστά άδεια ασθενείας και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο πληρωμής από τον εργοδότη και επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα.

5. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζόμενους κάνουν χρήση της ειδικής άδειας ασθενείας, λόγω νόσησης από COVID. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε ειδικότερος όρος και λεπτομέρεια για τη χορήγηση της άδειας, την τυχόν παράτασή της, κλπ.

6. Η προτεινόμενη ρύθμιση ισχύει έως τις 15/4/2022, με δυνατότητα παράτασης με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

7. Καταργείται το άρθρο 15 του ν. 4722/2020 περί της αναπλήρωσης του χρόνου απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του.

Ειδήσεις σήμερα:

Εγκλωβισμός σε ασανσέρ: Τρόμος για δυο παιδιά (βίντεο)

Κορονοϊός - Βατόπουλος: Η πανδημία θα τελειώσει όταν όλος ο πληθυσμός έχει ανοσία

Κως: Θρίλερ με νεκρό άντρα