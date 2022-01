Οικονομία

Κατώτατος μισθός: Με τροπολογία η επίσπευση της διαδικασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επισπεύδεται η εκκίνηση και η όλη διεξαγωγή της διαδικασίας για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα.



Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επισπεύδεται η εκκίνηση και η όλη διεξαγωγή της διαδικασίας για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού για το 2022, προκειμένου η απόφαση για το επίπεδο του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου να ληφθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα και με τις πρόσφατες δεσμεύσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι:

Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς εξειδικευμένους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς για τη σύνταξη έκθεσης για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού θα λάβει χώρα μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης θα λάβει χώρα το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2022. Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευόμενου από την Επιτροπή Συντονισμού προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, θα λάβει χώρα το αργότερο έως την 15η Μαρτίου 2022. Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευόμενων, καθώς και της έκθεσης των φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, θα λάβει χώρα το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2022. Το σχέδιο του πορίσματος διαβούλευσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 15η Απριλίου 2022. Η εισήγηση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών θα λάβει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του Απριλίου 2022.