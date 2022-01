Παράξενα

Κορονοϊός: 42000 rapid test εκλάπησαν από αποθήκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ληστής εισέβαλε σε αποθήκη στο Σίδνεϊ και έκλεψε χιλιάδες τεστ αντιγόνου.

Ένας άνδρας έκλεψε 42.000 rapid τεστ αντιγόνου για την covid-19 από αποθήκη στο Σίδνεί, ανακοίνωσαν σήμερα οι αυστραλιανές αρχές, την ώρα που στη χώρα υπάρχει έλλειψη τεστ.

Ο ληστής εισήλθε στην αποθήκη που βρίσκεται στο προάστιο Μάσκοτ χθες Τρίτη το απόγευμα και “πήρε τα τεστ”, δήλωσε μια εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. “Οι αστυνομικοί του Σάουθ Σίδνεϊ ξεκίνησαν έρευνα για την κλοπή των rapid τεστ αντιγόνου”, πρόσθεσε.

Ο Ντόμινικ Πέροτετ, πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, καταδίκασε το συμβάν υπενθυμίζοντας ότι η Αυστραλία αντιμετωπίζει έλλειψη τεστ για την covid-19.

“Σε μια περίοδο που όλος ο κόσμος στην πολιτεία μας καταβάλλει απίστευτες προσπάθειες για να φροντίσει για την ασφάλεια των ανθρώπων, κάνοντας θυσίες, τι επονείδιστη πράξη”, κατήγγειλε. “Η αστυνομία θα σας πιάσει”, τόνισε.

Σύμφωνα με τον αυστραλιανό οργανισμό προστασίας καταναλωτών, τα τεστ για την covid-19 πωλούνται στην τιμή των 22 αυστραλιανών δολαρίων (περίπου 20 ευρώ).

Το Αυστραλιανό Συμβούλιο Συνδικάτων απείλησε αυτή την εβδομάδα να κηρύξει απεργία, αν δεν δοθούν δωρεάν γρήγορα τεστ αντιγόνου στους ευάλωτους εργαζόμενους.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον ωστόσο υπερασπίστηκε την πολιτική διαχείρισης των τεστ για την covid-19 και δεν υπέκυψε στα αιτήματα για τη δωρεάν διανομή τους.

Ένα φορτίο με 52 εκατομμύρια τεστ αντιγόνου θα παραδοθεί αυτό τον μήνα στην Αυστραλία από την Ασία και τις ΗΠΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Εγκλωβισμός σε ασανσέρ: Τρόμος για δυο παιδιά (βίντεο)

Κως: Θρίλερ με νεκρό άντρα

“The 2Night Show” - Ζαχαράτος: Τα δάκρυα για την Άντζελα Δημητρίου και η αποκάλυψη για τον Γιώργο Μαρίνο (βίντεο)