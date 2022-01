Κοινωνία

Καβάλα: Θάνατος - μυστήριο νεαρής φωτογράφου

Το πρόσφατο διαζύγιο, η άφιξη στη Θεσσαλονίκη και η ολιγόλεπτη διαμονή σε ξενοδοχείο της Καβάλας.

Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη στην Καβάλα όπου νεαρή φωτογράφος βρέθηκε νεκρή.

Το πτώμα της άτυχης γυναίκας ξεβράστηκε από τη θάλασσα στην παραλία της Κεραμωτής την περασμένη Κυριακή 16 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με πληφροφορίες, οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή εξέτασαν το ενδεχόμενο να ανήκει η σορός στην 38χρονη Ρουμάνα φωτογράφο, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί μυστηριωδώς στις αρχές της περασμένης εβδομάδας.

Οι αρχικές τους υποψίες επιβεβαιώθηκαν και πλέον οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν τι κρύβει ο θάνατος της γυναίκας. Μπορεί να μην υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, όμως οι τελευταίες κινήσεις της βάζουν σε σκέψεις. Η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, είχε στείλει μήνυμα στη μητέρα της, λίγο πριν εξαφανιστεί με το οποίο την διαβεβαίωνε πως ήταν καλά.

Στη συνέχεια έκλεισε δωμάτιο σε ξενοδοχείο της Καβάλας στο οποίο όπως φαίνεται από τα στοιχεία και τις πρώτες καταθέσεις, έμεινε για λίγα μόνο λεπτά. Στη συνέχεια το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο και η ίδια εξαφανισμένη από προσώπου γης.

Σημειώνεται πως πρόσφατα η γυναίκα είχε χωρίσει και ετοιμαζόταν να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της. Ένα κεφάλαιο που δεν άνοιξε ποτέ, με τον θάνατό της, να μονοπωλεί τις συζητήσεις στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο…

