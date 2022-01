Life

“Το Πρωινό”: Γονείς ανήλικης μήνυσαν παίκτη ριάλιτι για αποπλάνηση της κόρης τους (βίντεο)

Τι ανέφερε η δικηγόρος της κοπέλας στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Η κατάθεση της 16χρονης.

Μήνυση κατέθεσαν γονείς 16χρονης μαθήτριας για ασέλγεια της ανήλικης κόρης τους από παίκτη γνωστού ριάλιτι σε επαρχιακή πολή της χώρας.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Μαρία Γάλλιου, δικηγόρος της κοπέλας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό", αργά το βράδυ στις 2 Δεκεμβρίου, όπως κατήγγειλε η ίδια, μετά από νυχτερινή έξοδο ο συγκεκριμένος άνδρας άρπαξε την ανήλικη από την κουκούλα, την θώπευσε στους μηρούς κοντά στην περιοχή των γεννητικών οργάνων και της πρότεινε να πάνε σπίτι του για να της κάνει μασάζ.

Η ανήλικη κοπέλα στην κατάθεσή της ανέφερε μεταξύ άλλων "άρχισα να φωνάζω, τον έσπρωξα και πήγα σπίτι μου φοβισμένη".

"Την επόμενη μέρα, στις 3 Δεκεμβρίου, μετά το Λύκειο το είπα στον πατέρα μου και πήγαμε να καταθέσουμε μήνυση", είπε η κοπέλα.

