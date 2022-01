Οικονομία

Νέο 10ετές ομόλογο: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώτη έξοδος του Ελληνικού Δημοσίου για το 2022 στις αγορές, με στόχο την άντληση περίπου 3 δισ. ευρώ.



Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση νέου δεκαετούς ομολόγου, που αποτελεί την πρώτη έξοδο του Ελληνικού Δημοσίου για το 2022 στις αγορές, με στόχο την άντληση περίπου 3 δισ. ευρώ.

Το αρχικό επιτόκιο του νέου ελληνικού ομολόγου διαμορφώθηκε στις 145 μονάδες βάσης συν το mid swap (44 μ.β), δηλαδή στο 1,89% .

Για εφέτος ο ΟΔΔΗΧ αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση νέων ομολόγων ύψους 12 δισ. ευρώ, τουλάχιστον, έναντι 14 δισ. ευρώ το 2021. Παρόλο που η χώρα αντιμετωπίζει περιορισμένες ανάγκες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους το 2022 και το Δημόσιο διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα περίπου 35 δισ. ευρώ, ο ΟΔΔΗΧ επιδιώκει με τις νέες εκδόσεις ομολόγων να καταδείξει την ευχέρεια του Ελληνικού Δημοσίου να δανείζεται από τις αγορές με ανταγωνιστικούς όρους.

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα επιδιώξει να αντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, μέχρι να λήξει δηλαδή το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της «πανδημίας» που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για μετά τον Μάρτιο η ΕΚΤ έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχίζει να αγοράζει με ευελιξία ελληνικά ομόλογα προκειμένου να βοηθήσει τη χώρα και να αποφευχθεί ένα «σοκ» στα αγορές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομαδικός Βιασμός – Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει η περιγραφή της 24χρονης (βίντεο)

Γέρακας: Κατέρρευσε οικοδομή (εικόνες)

Κορονοϊός: Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 157 σημεία