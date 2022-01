Life

Τζώρτζης Μονογυιός: Η απάντηση Stan σε όσους αμφισβητούν ότι ήταν παρών στο τροχαίο (βίντεο)

Η ανάρτηση όλο νόμημα του τραγουδιστή σε όσους αμφισβητούν ότι ήταν παρών στο τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον Τζώρτζη Μονογυιόπ.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε χθες η κηδεία του Τζώρτζη Μονογυιού στη Μύκονο παρουσία της οικογένειάς του, των φίλων και των συνεργατών του.

Τραγικές φιγούρες η μητέρα του, ο πατέρας του, αλλά και η αδελφή του και βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ, Κατερίνα Μονογυιού. Το "τελευταίο αντίο" δεν μπόρεσε να του πει η σύζυγός του Αθηνά Κοντοπάνου, καθώς νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Ο 46χρονος επιχειρηματίας έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη στην παραλιακή στην Βούλα στο φριχτό τροχαίο, όταν η Ferrari του τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο Stan είχε αποκαλύψει πως ήταν ήταν ένας από τους ανθρώπους που βοήθησαν στον απεγκλωβισμό του επιχειρηματία και της συζύγου του Αθηνάς, λίγα λεπτά μετά το συμβάν.

Με δηλώσεις της στις κάμερες η Κατερίνα Μονογυιού λίγη ώρα πριν την κηδεία του αδερφού της θέλησε να ευχαριστήσει τους ήρωες Γιώργο και Ανέστη που απεγκλώβισαν εκείνον και τη σύζυγό του, χωρίς όμως να αναφέρει τον τραγουδιστή.

Η βουλευτής Κατερίνα Μονογυιού είπε χαρακτηριστικά:

«Επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ήρωες, τον Γιώργο και τον Ανέστη, που απεγκλώβισαν την Αθηνά και τον αδερφό μου, από την πόρτα του συνοδηγού, που τον έβγαλε να κοιμάται. Δεν θα ήθελα άλλες ερωτήσεις, ευχαριστώ».

Stan: Άπαντες γνωρίζουν ότι ήμουν παρών στο δυστύχημα

Ο Stan, αργά χθες το βράδυ έκανε μία ανάρτηση όλο νόημα, αναφερόμενος σε εκείνο το βράδυ που όπως έρχεται στο μυαλό του, φαντάζει εφιαλτικό.

Συγκεκριμένα ο τραγουδιστής έγραψε στην ανάρτησή του:

«Συμμερίζομαι και κατανοώ απόλυτα τους οικείους του εκλιπόντος οι οποίοι έχασαν τον άνθρωπό τους και το μόνο που έχω να πω είναι τα θερμά μου συλλυπητήρια. Άπαντες γνωρίζουν ότι ήμουν παρών στο δυστύχημα, και αυτό έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές με οπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους αλλά και με βίντεο που έχουν δημοσιοποιηθεί ήδη στα Μέσα.

Αυτός είναι και ο λόγος που έχω υποβάλλει ήδη κατάθεση στο στάδιο της προανάκρισης. Αυθόρμητα έσπευσα να βοηθήσω με όποιο δυνατό τρόπο μπορούσα – όχι για να παινευτώ ηρωισμούς – αλλά γιατί ανθρώπινα το ένστικτο μου με οδήγησε εκεί. Αυτά που αντίκρισα δεν θα τα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Όμως, χάθηκε μια ζωή. Ας σεβαστούμε λοιπόν τον πόνο των αγαπημένων του ανθρώπων».





Υπενθυμίζεται, ότι το πρωί της Τρίτης, φίλος του Τζώρτζη Μονογυιού που ακολουθούσε την Ferrari παρουσίασε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" αποκλειστικές φωτογραφίες από τα εγκαύματα που υπέστη στα χέρια του στην προσπάθειά του να απεγκλωβίσει την Αθηνά Κοντοπάνου η οποία παραμένει νοσηλευόμενη από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη λόγω του τροχαίου.

