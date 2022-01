Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Δικηγόρος 24χρονης: Η ιατροδικαστική έκθεση και οι νέες καταγγελίες για βιασμό (βίντεο)

Ο Θανάσης Ζιώγας έκανε λόγο για δυο νέες καταγγελίες για βιασμό γυναικών με τον ίδιο τρόπο. Τι αποκάλυψε για την ιατροδικαστική έκθεση.

Δύο νέες καταγγελίες από γυναίκες οι οποίες βιάστηκαν με τον ίδιο τρόπο, αποκάλυψε πως έχει δεχθεί τηλεφωνικά ο δικηγόρος της 24χρονης Θανάσης Ζιώγας.

Όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» για την μια καταγγελία ότι μοιάζει με την υπόθεση της 24χρονης και αφορά πρόσωπο, από την δεύτερη δικογραφία που σχηματίζεται για το κύκλωμα μαστροπείας. Η δεύτερη καταγγελία που έχει ο κ. Ζιώγας όπως είπε είναι χρονικά πιο πίσω από την υπόθεση της 24χρονης. Ο κ. Ζιώγας ανέφερε ότι παρακάλεσε τα δυο αυτά πρόσωπα να πάνε μαζί στις Αρχές.

Σχετικά με τις καταγγελίες τις 24χρονης και με αφορμή τα όσα είπε σε συνέντευξή της, ο κ. Ζιώγας ανέφερε πως η κοπέλα του είπε ότι καθώς ανέβαινε με το ασανσέρ για να πάει στο δωμάτιο που έκλεισε, τρία άτομα βγήκαν από το ασανσέρ, την πίεζαν με ένα τρόπο παραπλανητικό να την πάνε σε μια σουίτα. Τελικά κατάφεραν και την πήγαν, όπως καταγγέλλει η ίδια.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο κ. Ζιώγας αποκάλυψε ότι το καινούργιο στοιχείο είναι μια ιατροδικαστική έκθεση, η οποία από την κλινική εξέταση ανιχνεύει ότι υπάρχουν εκχυμώσεις, στον δεξιό και αριστερό μηρό, κάτι που θα μπορούσε να παραπέμπει σε βιασμό.

