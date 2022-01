Life

“Το Πρωινό”: Αγωγή “μαμούθ” 38χρονης σε πλαστικό χειρυργό (βίντεο)

Τι αναφέρει η 38χρονη στην καταγγελία της για γνωστό πλαστικό χειρουργό των Αθηνών.

Μία 38χρονη βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με γνωστό πλαστικό χειρουργό των Αθηνών για αποτυχημένη πλαστική επέμβαση στα χείλη της, ζητώντας 850.000 ευρώ.

Οι επεμβάσεις έγιναν το 2018 και σε επικοικωνία που προσπάθησε να έχει η 38 χρονη με το γιατρό, εκείνος - κατά τους ισχυρισμούς της- δεν έβγαινε ούτε στα τηλέφωνα.

Ο δικηγόρος της 38χρονης μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" και ανέφερε ότι "δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη, ήταν 35 χρονών το 2018 που έκανε την επέμβαση. Πήγε να κάνει κάτι πάρα πολύ απλό, όμως έγινε μία σειρά ιατρικών σφαλμάτων ".

Όπως είπε ο δικηγόρος "έγινε μία πρώτη επίσκεψη και ο ίδιος της πρότεινε να κάνει μία δεύτερη ένεση ενισχυμένη".

