Rafale - ΣΥΡΙΖΑ: Άθλια κομματική εκμετάλλευση από την κυβέρνηση

Επίθεση στην κυβέρνηση από την αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα με αφορμή την τελετή παραλαβής των έξι μαχητικών αεροσκαφών Rafale.



«Η άθλια κομματική εκμετάλλευση από την κυβέρνηση της παραλαβής των πρώτων Rafale ξεπέρασε κάθε φαντασία», αναφέρουν, σε κοινή δήλωσή τους, ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θοδωρής Δρίτσας και ο αναπληρωτής τομεάρχης, Γιώργος Τσίπρας.

Στους ίδιους υψηλούς τόνους ο κ. Δρίτσας και ο κ. Τσίπρας σημειώνουν ότι «είναι πλέον βέβαιο πως για την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν υπάρχει πάτος, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που δεν μπορεί να κάνει». «Βέβαια», σχολιάζουν, «έπρεπε να αποσπάσει την προσοχή του ελληνικού λαού από τα απανωτά σοβαρότατα πλήγματα που έχει δεχτεί η Ελλάδα λόγω του επικίνδυνου δόγματος εξωτερικής πολιτικής του "πιστού και προβλέψιμου συμμάχου" που ακολουθεί, σοβαρότατα πλήγματα που ήρθαν στην επιφάνεια τις περασμένες εβδομάδες». Όπως τονίζουν, «δεν θα ακολουθήσουμε τον κ. Μητσοτάκη στο φτηνό σόου που στήνει με τη γνωστή ιδιοκτησιακή αλαζονεία του, το οποίο ευτελίζει την ενίσχυση του αξιόμαχου της ελληνικής αεροπορίας με τα νέα αεροσκάφη».

Ο κ. Δρίτσας και ο κ. Τσίπρας επισημαίνουν ότι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ τόσο ως κυβέρνηση όσο και ως αξιωματική αντιπολίτευση «είναι γνωστή και διατυπωμένη με σαφήνεια», δηλαδή «στοχευμένη προτεραιοποίηση και επιτελικός σχεδιασμός, με βάση τις πραγματικές ανάγκες εξασφάλισης της επαρκούς άμυνας της χώρας». «Έχουμε εναντιωθεί σε επιλογές που γίνονται εκτός επιτελικού σχεδιασμού, εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών και προτεραιοποίησης των επιτελείων, χωρίς διαφάνεια. Επιλογές που αδιαφορούν για το οικονομικό κόστος σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για την ελληνική κοινωνία, αλλά αδιαφορούν και για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Τέτοιες επιλογές όχι μόνο δεν εξασφαλίζουν στην πραγματικότητα την αμυντική θωράκιση της χώρας, μα αντίθετα γεννούν προβλήματα εξάρτησης και ανασφάλειας», προσθέτουν. Επιπλέον, υπογραμμίζουν: «Στηρίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις, επιλέγουμε στοχευμένους και λελογισμένους εξοπλισμούς και δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα στην υποστήριξη του άξιου ανθρώπινου δυναμικού και της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας».

Καταληκτικά οι αρμόδιοι τομεάρχες τονίζουν ότι στην εκδήλωση παράδοσης-παραλαβής ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση «επέλεξαν διά του υπουργού Εθνικής Άμυνας να προσκαλέσουν μόνο τις βουλεύτριες και τους βουλευτές, μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων» και πως «τα κόμματα αγνοήθηκαν, οι αρχηγοί των κομμάτων αγνοήθηκαν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αγνοήθηκε». «Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του... ».

«Τα Rafale αγοράστηκαν – με ευρύτερη συναίνεση – από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, όχι από το ταμείο της ΝΔ. Η κομματική οικειοποίηση τους – με το χθεσινό σποτ – δείχνει το πώς αντιλαμβάνονται τους αμυντικούς μας εξοπλισμούς. Ως μέσο μικροπολιτικής προπαγάνδας. Όχι» τόνισε από την δική του πλευρά ο γραμματέας του ΚΙΝΑΛ Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι εκμεταλλεύτηκε τα εξοπλισιτικά για διαφημιστικούς λόγους.

Κανένα κόμμα ποτέ στη σύγχρονη ιστορία του τόπου δε μετέτρεψε αγορά εξοπλισμών με χρήματα του ελληνικού λαού, που μάλιστα δεν περισσεύουν, σε κομματικό σποτ.

Ντροπή και εθνική καπηλεία… pic.twitter.com/Aux7ynoW6x — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) January 19, 2022

Για "μικροπρέπεια" κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, με αφορμή ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση "συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της ισχύος της Ελλάδος".

"Ο ελληνικός λαός σήμερα αισθάνεται ασφαλέστερος και υπερήφανος. Ο κ. Τσίπρας, αυτή την μέρα τουλάχιστον, θα μπορούσε να αφήσει στην άκρη την μικροπρέπεια και την αντιπαράθεση για μια μεγάλη επιτυχία της πατρίδας. Δεν θα τον ακολουθήσουμε" ανέφερε σε δήλωση του ο κ. Οικονόμου, και πρόσθεσε:

"Η κυβέρνηση, σε απόλυτη σύμπνοια με τον ελληνικό λαό, συνεχίζει ανυποχώρητα την προσπάθεια ενίσχυσης της ισχύος της Ελλάδος, σε κάθε επίπεδο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε στην επόμενη ιστορική στιγμή για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας να παρευρεθεί έστω και ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ".

«Οι κυβερνητικές φιέστες με τα Rafale δεν μπορούν να κρύψουν ότι, στις τραγικές συνθήκες της πανδημίας και της ακρίβειας, ο λαός καλείται να επωμιστεί -με ευθύνη της κυβέρνησης και όλων των άλλων κομμάτων που τα ψήφισαν- το υπέρογκο κόστος αυτών των πολεμικών αεροσκαφών, που υπηρετούν κυρίως την εμπλοκή της χώρας στα επιθετικά σχέδια των ευρωατλαντικών ιμπεριαλιστικών συμμαχιών της άρχουσας τάξης» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

«Κι όλα αυτά τη στιγμή που τα "βάθρα" της πολιτικής της "γεωστρατηγικής αναβάθμισης", ως δήθεν ασπίδας για τα κυριαρχικά δικαιώματα και την άμυνα της χώρας, καταρρέουν το ένα μετά το άλλο, όπως συνέβη και με τη διαφαινόμενη εγκατάλειψη του σχεδίου για τον αγωγό East Med, που υπαγορεύεται από τα συμφέροντα, αλλά και τις συμμαχίες των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, στο πλαίσιο του οξυμένου ανταγωνισμού τους με Ρωσία - Κίνα» προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και τονίζει καταλήγοντας:

«Πραγματική προστασία για τα συμφέροντα του λαού και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μπορεί να υπάρξει μόνο με την απεμπλοκή από τα επιθετικά σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, την οριστική αποδέσμευση, με τον ελληνικό λαό κυρίαρχο στο "τιμόνι" της εξουσίας, με την οικοδόμηση διεθνών πολύπλευρων σχέσεων στη βάση του αμοιβαίου οφέλους για τους λαούς».

Από την πλευρά της, η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Με την «μετατροπή» της αγοράς των μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ σε κομματικό σποτ, η Ν.Δ. διέπραξε τρεις ύβρεις:

Πρώτον: Τα μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ αποκτήθηκαν με τις θυσίες του ελληνικού λαού και όχι της Ν.Δ.

Δεύτερον: Εάν η Ν.Δ. εξοφλούσε τα εκατοντάδες εκατομμύρια που χρωστά, η Ελλάδα θα μπορούσε να θωρακίσει περεταίρω τις ένοπλες δυνάμεις. Η Ν.Δ. δεν δικαιούται να πανηγυρίζει. Θα έπρεπε να απολογείται.

Τρίτον: Η Ν.Δ. αποκρύπτει ότι η πρόταση απόκτησης των γαλλικών μαχητικών έγινε από την Ελληνική Λύση και τον πρόεδρο της Κυριάκο Βελόπουλο ο οποίος πίεζε την άτολμη κυβέρνηση επί μακρόν για την συγκεκριμένη αγορά.

Η Ελληνική Λύση, σε αντίθεση με τη ΝΔ, πολιτεύεται με γνώμονα τις επόμενες γενιές και όχι τις επόμενες εκλογές.»

Ανακοίνωσε εξέδωσε και το ΜέΡΑ25, στην οποία αναφέρει:

«Το MέΡΑ25, έχοντας από την πρώτη στιγμή ξεκάθαρη θέση για το ζήτημα, δε θα συμμετάσχει στην φιέστα παραλαβής των Ραφάλ. Τη στιγμή που τα οικονομικά της χώρας μας -παρά τις αντίθετες διακηρύξεις της Κυβέρνησης- βαίνουν όλο και χειρότερα και οι πολίτες έχουν να αντιμετωπίσουν πέρα από την εγκληματική διαχείριση της Μητσοτάκης Α.Ε. στην πανδημία και μια νέα λιτότητα υπό τη μορφή της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης αφού δεν μπορεί να παράσχει για μία ακόμα φορά άρτο στην κοινωνία, παρέχει θεάματα και μάλιστα ακριβοπληρωμένα (στο βαθμό που η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί ευχαρίστησε την Ελλάδα η οποία διασφαλίζει 2200 θέσεις εργασίας στη… Γαλλία).

Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαία η φιέστα της παραλαβής των γαλλικών Ραφάλ, την ώρα που η Κυβέρνηση διαβεβαιώνει με κάθε τρόπο όλους τους πληττόμενους από την υγειονομική πανδημία και την πανδημία της ακρίβειας, πως λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν, αλλά η Μητσοτάκης Α.Ε. συνεχίζει να τα ανακαλύπτει μόνο όταν υπερχρεώνει την χώρα με δαπανηρές και ατελέσφορες κούρσες εξοπλισμών. Όσοι λοιπόν "κοιτάξουν σήμερα προς τα πάνω" δεν θα δουν μόνο την επικοινωνιακή φιέστα μιας Κυβέρνησης σε αποδρομή, θα δουν παράλληλα και ένα δυσοίωνο μέλλον για την χώρα μας και τους πολίτες της, που δεν ανατρέπεται με θεάματα, αλλά με τον αγώνα της κοινωνίας για "άρτο", για δημόσια υγεία, για κοινωνική και οικονομική ευημερία των ανθρώπων κι όχι των εμπόρων όπλων και εξοπλισμών.»

