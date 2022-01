Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός - Θεσσαλονίκη: Σε εργαστήριο της Ελβετίας το δείγμα της 24χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την 24χρονη. Τι δείχνουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης.



Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στις οποίες υπεβλήθη η 24χρονη από τη Θεσσαλονίκη, η οποία καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού, σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου, κατά τη διάρκεια πρωτοχρονιάτικου πάρτι. Αυτό αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές της Ιατροδικαστής Υπηρεσίας του ΑΠΘ, που διενεργούν τις σχετικές εξετάσεις για την ανεύρεση τυχόν ναρκωτικών ή άλλων ουσιών στον οργανισμό της 24χρονης καταγγέλλουσας.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πηγές, δείγματα που ελήφθησαν θα αποσταλούν σε εργαστήριο της Ελβετίας που διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό για την ανίχνευση συγκεκριμένων ναρκωτικών ουσιών.

Από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων θα εξαρτηθεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση και τυχόν αναβάθμιση της κατηγορίας. Μέχρι στιγμής κατέστη για την υπόθεση κατηγορούμενος ένας 27χρονος, ο οποίος διώκεται για γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεση της παθούσας. Μετά την απολογία του - κατά την οποία αρνήθηκε την πράξη ισχυριζόμενος ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της 24χρονης- ο 27χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η 24χρονη φέρεται να κατήγγειλε άλλα δύο πρόσωπα, πλην του 27χρονου, και στην τελευταία της κατάθεση ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση φαίνεται να αναγνώρισε τον έναν από τους δύο.

Στο μεταξύ, «εκχυμώσεις στον αριστερό και δεξιό μηρό, στο πρώτο και τρίτο τεταρτημόριο, στη μεσότητα», φαίνεται να δείχνουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για την 24χρονη, όπως δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος της Θανάσης Ζιώγας, σύμφωνα με τον οποίο η εξέταση έγινε στις 2 Ιανουαρίου, το βράδυ, και τα αποτελέσματα περιήλθαν σήμερα στα χέρια του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιατροδικαστής «δεν αποκλείεται να έγιναν ασελγείς πράξεις κατά τη συνουσία».

Ο κ. Ζιώγας είπε ακόμη ότι υπάρχουν καταγγελίες δύο γυναικών που έφτασαν στο γραφείο του και καταθέτουν ότι βιάστηκαν -η μία το 2016 και η άλλη το 2018- «με τον ίδιο τρόπο, όχι ακριβώς με τα ίδια πρόσωπα».

Απηύθυνε δε έκκληση «σε όλες τις γυναίκες, οι οποίες υπέστησαν βία, να βγουν χωρίς φόβο και πάθος να καταγγείλουν το γεγονός αυτό κι εγώ θέλω να διαβεβαιώσω ότι οι δικαστικές και ανακριτικές αρχές λειτουργούν και ότι θα υπάρχει πλήρης προστασία και πλήρης διερεύνηση του θέματος αυτού εις βάθος».

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Θάνατος - μυστήριο νεαρής φωτογράφου

Εγκλωβισμός σε ασανσέρ: Τρόμος για δυο παιδιά (βίντεο)

Κορονοϊός - Σχολεία: Πώς θα δίνονται οι άδειες σε γονείς μαθητών που νοσούν