Δημόσιο - Άδεια ειδικού σκοπού: Τι ισχύει για γονείς παιδιών που νοσούν

Τι προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας. Πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται. Τι ισχύει για τηλεργασία και ωράριο.



Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού και άλλων διευκολύνσεων στους εργαζόμενους του Δημοσίου που τα παιδιά τους νοσούν με κορονοϊό, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή...».

Η άδεια που χορηγείται είναι διάρκειας έως πέντε εργάσιμων ημερών εκ των οποίων έως τρεις ημέρες καταγράφονται ως δικαιολογημένη απουσία και οι άλλες δύο ημέρες αποτελούν κανονική άδεια. Εάν το παιδί συνεχίζει να νοσεί, δεν επιτρέπεται η εκ νέου χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού, αλλά έχει τη δυνατότητα να εργαστεί εξ αποστάσεως ή με μειωμένο ωράριο έως 25% χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών του, καθώς τις ώρες αυτές θα τις αναπληρώσει αργότερα με υπερωρίες. Του μέτρου του μειωμένου ωραρίου εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί. Οι διευκολύνσεις αφορούν υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εντός Γενικής Κυβέρνησης με τέκνα βρεφών, προνηπίων, νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν έως και την Γ' Γυμνασίου. Επίσης σε γονείς τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής Φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

Για τη χορήγηση της άδειας αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου.

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι, την άδεια λαμβάνει ο ένας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα της εκ περιτροπής χρήσης της.

Εφόσον ο ένας εκ των δύο γονέων εργάζεται σε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας ή είναι εκπαιδευτικός ή προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή των καταστημάτων κράτησης, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλον γονέα, εφόσον είναι δικαιούχος της άδειας, ανεξαρτήτως εάν ο άλλος γονέας απασχολείται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Η τροπολογία ισχύει έως τις 15 Απριλίου 2022, ενώ μπορεί να παραταθεί με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών.

Πολιτική κόντρα για τις άδεις ειδικού σκοπού

Σε κοινή τους δήλωση οι τομεάρχες Υγείας, Εργασίας και Παιδείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ανδρέας Ξανθός, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Νίκος Φίλης, σχετικά με την πρόβλεψη άδειας ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους γονείς που τα παιδιά τους είναι θετικά στον covid-19 αναφέρουν πως:

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού άνοιξε τα σχολεία εν μέσω έξαρσης της πανδημίας και του αριθμού των κρουσμάτων χωρίς τα αναγκαία μέτρα και πρωτόκολλα τώρα, και ενώ μέχρι σήμερα έχουν νοσήσει πάνω από 35.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί, προωθεί τιμωρητικές διατάξεις εις βάρος των εργαζομένων γονέων που έχουν παιδιά θετικά στον covid-19, με τις οποίες επιβάλλει μεγάλη μείωση των αποδοχών τους και των ημερών της τακτικής άδειας τους. Είναι αδιανόητο να τιμωρούνται οι εργαζόμενοι γονείς και να πλήττεται το οικογενειακό εισόδημα για την αυτονόητη ανάγκη προστασίας και περίθαλψης των παιδιών τους που νοσούν. Η κυβερνητική αντίληψη και σε αυτήν την περίπτωση είναι αντικοινωνική και πλήττει τη δημόσια υγεία.

Σήμερα είναι αναγκαία η πρόβλεψη χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που τα παιδιά τους βρίσκονται θετικά στον covid-19, χωρίς καμία μείωση αποδοχών και ημερών τακτικής άδειας, και με την αυτονόητη δυνατότητα επέκτασης της για όσες ημέρες τα παιδιά παραμένουν θετικά και χρειάζεται να παραμείνουν σπίτι. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση καταθέτουμε τροπολογία στη Βουλή και ζητούμε από την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της!».

Το υπουργείο Εργασίας απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες νόσησης, λόγω Covid-19, τόσο των ίδιων των εργαζομένων όσο και των παιδιών τους, δίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «επειδή από ορισμένες πλευρές επιχειρείται να διαστρεβλωθεί η νέα θετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις άδειες νόσησης, λόγω Covid-19, τόσο των ίδιων των εργαζομένων όσο και των παιδιών τους», επισημαίνονται τα ακόλουθα:

«1. Το καθεστώς αποζημίωσης που προβλέπεται και στις δύο περιπτώσεις είναι το καθεστώς αποζημίωσης των εργαζομένων για άδειες ασθενείας, το οποίο ισχύει εδώ και δεκαετίες και τότε που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήμερα διαμαρτύρεται.

2. Ειδικά, για τους εργαζόμενους που νοσούν και υπάγονται στον χώρο ευθύνης του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εφαρμόζονται οι πάγιες διατάξεις αναρρωτικής άδειας, προσαρμοσμένες στο πενθήμερο που προβλέπει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ:

- Οι τρεις πρώτες ημέρες άδειας καλύπτονται από τον εργοδότη στο ύψος που προβλέπει η πάγια εργατική νομοθεσία για τις αναρρωτικές άδειες.

- Για την τέταρτη και πέμπτη ημέρα ισχύουν οι γενικές διατάξεις αποζημίωσης ασθένειας.

Σημειώνεται επίσης ότι η άδεια αυτή χορηγείται ανεξάρτητα από την όποια αναρρωτική ή άλλη άδεια θα λάβει ο εργαζόμενος και μόνο με την προσκόμιση του σχετικού διαγνωστικού τεστ, χωρίς να απαιτείται διαδικασία στον ΕΦΚΑ ή προσκόμιση σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης, όπως προβλέπεται παγίως για τις αναρρωτικές άδειες.

3. Για την πρόσθετη άδεια που αφορά σε εργαζόμενους γονείς παιδιών που νοσούν, προβλέπεται αναλογική εφαρμογή της ίδιας διάταξης. Οι τρεις πρώτες ημέρες της άδειας καλύπτονται από τον εργοδότη, σύμφωνα με τις πάγιες προβλέψεις της ισχύουσας εδώ και δεκαετίες νομοθεσίας. Η τέταρτη ημέρα καλύπτεται από το κράτος και η πέμπτη ημέρα από οποιαδήποτε νόμιμη άδεια του εργαζομένου.

Είναι επομένως σαφές ότι, με την προτεινόμενη τροπολογία, παρέχονται για τους εργαζόμενους που το επιθυμούν είτε για τη νόσηση των ίδιων είτε των παιδιών τους από Covid-19 επιπλέον άδειες, χωρίς να απαιτούνται οι συνήθεις διαδικασίες.

Για δε την αποζημίωσή τους ισχύουν οι πάγιες διατάξεις της νομοθεσίας, που έχει εφαρμοστεί από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες.

Η υποκρισία και η ψευδολογία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έχει πιάσει ταβάνι. Υποκρίνονται πως αγνοούν τη νομοθεσία που και οι ίδιοι εφάρμοζαν, όταν ήταν κυβέρνηση, ως προς τις αποζημιώσεις των εργαζομένων, ενώ παράλληλα παριστάνουν ότι δεν βλέπουν πως η κυβέρνηση εισάγει νέες επιπλέον άδειες για τους εργαζόμενους, που νοσούν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους από Covid-19 και, μάλιστα, με πολύ γρήγορες διαδικασίες. Ασχολούμαστε με την ουσία, τους αφήνουμε στην υποκρισία!» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, σε ενημερωτικό σημείωμα διευκρινίζονται τα εξής:

«Πρακτικά, η διάταξη του υπουργείου Εργασίας εναρμονίζει το ισχύον καθεστώς άδειας με το νέο πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ για πενθήμερη απουσία από την εργασία, θεσπίζει νέα άδεια για εργαζόμενους γονείς που δεν προβλέπεται έως σήμερα και προβλέπει τα εξής:

Για τους εργαζόμενους γονείς παιδιών που νοσούν:

1) Η πενθήμερη απουσία (έως πέντε εργάσιμες ημέρες) παρέχεται με βεβαίωση θετικού τεστ (rapid ή pcr)/άρα δεν απαιτείται πρόσθετη ιατρική βεβαίωση.

2) Oι τρεις πρώτες ημέρες άδειας καλύπτονται από τον εργοδότη, (όπως συμβαίνει, όταν νοσεί ο ίδιος ο εργαζόμενος), η τέταρτη ημέρα καλύπτεται από το κράτος/ΕΦΚΑ και η πέμπτη ημέρα από οποιαδήποτε νόμιμη άδεια του εργαζομένου.

3) Η ρύθμιση προβλέπει πως καταρχήν παρέχεται/προτιμάται η τηλεργασία, όταν είναι εφικτό αυτή να παρασχεθεί, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, αυτή ισοδυναμεί με κανονική εργασία και δεν ενεργοποιούνται οι διατάξεις της άδειας ασθενείας.

4) Το σχήμα της ειδικής άδειας για τους γονείς είναι τριμερές, (δηλαδή εργοδότης, κράτος, εργαζόμενος), καθώς πρόκειται για έκτακτο δικαίωμα άδειας, λόγω Covid-19, που δεν προβλέπεται στην πάγια εργατική νομοθεσία, αλλά έχει αναλογική εφαρμογή με το καθεστώς αδειών των εργαζομένων που νοσούν οι ίδιοι ως προς το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης.

5) Πέραν της παραπάνω άδειας, ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα να εκμεταλλευτεί μια σειρά υπαρχουσών και νέων αδειών που έχουν θεσπιστεί πρόσφατα από το υπουργείο Εργασίας (π.χ. γονική άδεια, άδεια φροντιστή, άδεια απουσίας από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας).

Για τους εργαζόμενους που νοσούν:

1) Η πενθήμερη απουσία (έως πέντε εργάσιμες ημέρες) παρέχεται με βεβαίωση θετικού τεστ (rapid ή pcr). Άρα, δεν απαιτείται πρόσθετη ιατρική βεβαίωση.

2) Εφαρμόζονται οι πάγιες διατάξεις αναρρωτικής άδειας για τους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, προσαρμοσμένες στο πενθήμερο που προβλέπει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Οι τρεις πρώτες ημέρες άδειας καλύπτονται από τον εργοδότη στο ύψος που προβλέπει η πάγια εργατική νομοθεσία για τις αναρρωτικές άδειες (50%), ενώ για την τέταρτη και πέμπτη ημέρα ισχύουν οι γενικές διατάξεις αποζημίωσης ασθένειας (100%).

3) Η ρύθμιση προβλέπει πως καταρχήν παρέχεται/προτιμάται η τηλεργασία, όταν είναι εφικτό αυτή να παρασχεθεί, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, αυτή ισοδυναμεί με κανονική εργασία και δεν ενεργοποιούνται οι διατάξεις της άδειας ασθενείας.

4) Για άδεια πέραν των πέντε ημερών εφαρμόζεται η πάγια ασφαλιστική νομοθεσία με βεβαίωση γιατρού που προσκομίζεται στον ασφαλιστικό φορέα και αποζημίωση στο 100%».

