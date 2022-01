Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα εμβολιαστικά κέντρα για παιδιά 5 - 11 ετών (πίνακας)

Άνοιξαν οι εμβολιαστικές γραμμές για τα παιδιά ηλικίας 5-11 ετών. Πού βρίσκονται.

Με στόχο την επέκταση του εμβολιαστικού προγράμματος κατά του κορονοϊού και τη διευκόλυνση των κατοίκων στα νησιά, άνοιξαν εμβολιαστικές γραμμές για τα παιδιά ηλικίας 5-11 ετών σε 26 νησιά της χώρας.

Οι εμβολιασμοί θα διενεργηθούν σε Κέντρα Υγείας ή σε Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία των νησιών στις 28 Ιανουαρίου και στις 4 Φεβρουαρίου.

Η πλατφόρμα για τα παιδιά έχει ήδη ανοίξει για τα συγκεκριμένα εμβολιαστικά κέντρα. Οι γονείς θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού μέχρι τις 25 Ιανουαρίου.

