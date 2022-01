Life

Χριστίνα Μπόμπα: H εύκολη γυμναστική για τα κιλά της εγκυμοσύνης

Μπορεί να την ακολουθήσει ο καθένας!

Η Χριστίνα Μπόμπα έχει αναμφισβήτητα ένα από τα πιο καλλίγραμμα σώματα της ελληνικής showbiz. H γνωστή influencer, αυτή την περίοδο προσπαθεί να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης της και ένα είναι σίγουρο.... θα εκπλαγείτε με την άσκηση που επιλέγει!

Ως λάτρης των social media, η Χριστίνα Μπόμπα μοιράζεται αρκετά συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους, στιγμιότυπα τόσο από την καθημερινότητά της, όσο και από τα επαγγελματικά της. Φυσικά ανάμεσα στις δημοσιεύσεις της είναι και η αγάπη της για την γυμναστική.

