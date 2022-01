Πολιτική

Rafale: Ο Δένδιας στο μπαλκόνι για να δει τα γαλλικά μαχητικά (εικόνες)

Τα Rafale "δίεκοψαν" την συνάντηση Δένδια - Κασουλίδη και τους έβγαλαν στο μπαλκόνι του ΥΠΕΞ.

Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία καθώς έφτασαν στη χώρα μας από τη Γαλλία τα πρώτα έξι Rafale.

Την ώρα που τα Rafale έσκιζαν τον Αττικό ουρανό, ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια με τον Κύπριο ομόλογό του Ιωάννη Κασουλίδη.

Οι δύο υπουργοί βγήκαν στο μπαλκόνι του υπουργείου για να δουν την εντυπωσιακή πτήση των έξι υπερσύχρονων μαχητικών πάνω από την Ακρόπολη.

«Μαζί με τον ομόλογό μου της Κύπρου, Ιωάννη Κασουλίδη βλέπουμε από το μπαλκόνι του Υπουργείου Εξωτερικών τα Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας, συνοδευόμενα από Mirage 2000-5, να διασχίζουν τον αττικό ουρανό», έγραψε στο twitter ο κ. Δένδιας.

Μαζί με τον ομόλογό μου της Κύπρου @IKasoulides βλέπουμε από το μπαλκόνι του Υπουργείου Εξωτερικών τα #Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας, συνοδευόμενα από Mirage 2000-5, να διασχίζουν τον αττικό ουρανό. pic.twitter.com/a3gVE0vpEp — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 19, 2022

