Life

“The 2Night Show”: Τετάρτη με την υποκριτική σε... πρώτο πλάνο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιούμορ, ευχάριστα απρόοπτα και διάθεση για εξομολογήσεις στο "The 2Night Show". Ποιους υποδέχεται στο πλατό ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την εντυπωσιακή Έρρικα Μπίγιου που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Έρωτας με διαφορά». Η λαμπερή ηθοποιός εξηγεί γιατί δεν ακούει όταν αγχώνεται και γιατί αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας. Σε ποια γνωστή σειρά με πρωταγωνιστή τον Jude Law έφτασε πολύ κοντά να πάρει ρόλο; Τι γνώμη έχει για την τηλεόραση; Έχει δεχτεί χυδαίο φλερτ και πώς το αντιμετώπισε; Τέλος, μιλάει για την παράσταση «Άνθρωποι και ποντίκια» στην οποία συμμετέχει.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, σεναριογράφος, αλλά και σκηνοθέτης Θοδωρής Αθερίδης έρχεται στο «The 2Night Show» και διδάσκει στον Γρηγόρη «Μαθήματα Κωμωδίας», με αφορμή την καινούργια θεατρική παράσταση που έγραψε, μετά από 6 χρόνια συγγραφικής απουσίας. Γιατί δεν αντέχει το δράμα στη ζωή του και γιατί θέλει να περιτριγυρίζεται από ανθρώπους που έχουν χιούμορ; Γιατί είναι «κανονικό» οι ηθοποιοί να μένουν στην ψάθα; Υπάρχουν νέα ταλέντα; Τον πανικοβάλει ο χρόνος; Είναι συντροφικός, τελικά; Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα απαντάει ο Θοδωρής Αθερίδης με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο σε μια κουβέντα φιλική και παρεΐστικη.

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Χρήστος Σαρακατσιάνος

Rafale - Μητσοτάκης: Κλείνουν την πόρτα κάθε απειλής

Βίντεο από τον αστεροειδή που πέρασε πάνω από την Ελλάδα