Τουριστικές αφίξεις: πόσες ήταν το 2021

Πόσο μεγάλη ήταν η άνοδος σε σχέση με το 2020 και σε ποι ύψος διαμορφώθηκε η διαφορά με την "χρυσή χρονιά' του τουρισμού, το 2019.

Ικανοποιητική αύξηση κατέγραψε η διακίνηση επιβατών για το 12μηνο του 2021 σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας καθώς τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) αποτυπώνουν άνοδο + 80,9 % σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή σεζόν, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο 12μηνο Ιανουαρίου/Δεκεμβρίου του 2019, όπου δεν είχαν τεθεί απαγορεύσεις και περιορισμοί πτήσεων λόγω της πανδημίας, η πτώση φτάνει το – 44,2%.

Όσον αφορά τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2021 καταγράφουν σημαντική άνοδο επιβατικής κίνησης + 367,3% (διακίνηση επιβατών αφίξεις/αναχωρήσεις), ενώ και οι αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό καταγράφουν αύξηση + 413,1% τον Δεκέμβριο του 2021 σε σχέση με το 2020.

Στατιστικά στοιχεία Ιανουαρίου/Δεκεμβρίου 2021

Ειδικότερα, από τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων το 12μηνο Ιανουαρίου/Δεκεμβρίου του 2021 προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε τα 35.8 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας άνοδο +80,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 όπου είχαν διακινηθεί 19.8 εκατ. επιβάτες. Όσον αφορά τον αριθμό πτήσεων στα αεροδρόμια της χώρας είχαμε επίσης θετικό πρόσημο καθώς ανήλθαν στις 384.248 από τις οποίες 165.113 ήταν εσωτερικού και 219.135 ήταν εξωτερικού, παρουσιάζοντας άνοδο +51,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 όπου είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 253.653 πτήσεις.

Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία με το 12μηνο (Ιαν/Δεκ.) του 2019 που οι πτήσεις ήταν 526.155, για το έτος 2021 υπάρχει πτώση -27% στην κίνηση αεροσκαφών. Στο σύνολο της επιβατικής κίνησης που ήταν 64.169.005 το 2019, για το ίδιο εξεταζόμενο 12μηνο του 2021 υπάρχει πτώση – 44,2%.

Αύξηση στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού + 413,1% και στις πτήσεις +114,3% δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία Δεκεμβρίου 2021.

Θετική είναι η εικόνα της επιβατικής κίνησης Δεκεμβρίου 2021 καθώς τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία καταγράφουν ικανοποιητική άνοδο για τον τελευταίο μήνα του περασμένου χρόνου.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού τον Δεκέμβριο του 2021 ήρθαν 457.773 ταξιδιώτες, ενώ τον Δεκέμβριο του 2020 είχαν αφιχθεί 89.213 επιβάτες, ποσοστό αύξησης +413,1%.

Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων (εσωτερικού και εξωτερικού) για τον τελευταίο μήνα του 2021 ανήλθε στις 22.290 καταγράφοντας επίσης άνοδο +114,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 10.401 πτήσεις.

Ο συνολικός αριθμός διακινηθέντων επιβατών (αφίξεις/αναχωρήσεις) Δεκεμβρίου του ΄21 έφτασε τους 1.769.600 επιβάτες παρουσιάζοντας άνοδο + 367,3% σε σχέση με τη διακίνηση επιβατών Δεκεμβρίου του ΄20 που ήταν 378.656 διακινούμενοι επιβάτες.

Συγκρίνοντας τα αεροπορικά δεδομένα για τον Δεκέμβριο του 2021 σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία Δεκεμβρίου του 2019, που δεν υπήρχε η νόσος Covid-19 και οι περιορισμοί στις πτήσεις, οι αφίξεις των επιβατών εξωτερικού φέτος παρουσιάζουν μείωση -38,4% (τον Δεκέμβριο του 2019 ήταν 743.014 επιβάτες εξωτερικού) και η συνολική επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια πτώση -29,3% (τον Δεκέμβριο του 2019 ήταν 2.503.206 διακινούμενοι επιβάτες).

