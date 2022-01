Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Επιτροπή: Εισήγηση για παράταση στα μέτρα

Η εισήγηση της Επιτροπής για τα ισχύοντα μέτρα για τον κορονοϊό.

Την παράταση των μέτρων που ισχύουν για την προστασία από τον κορονοϊό πρότεινε η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, η οποία συνεδρίασε σήμερα.

Η εισήγηση αφορά παράταση μίας εβδομάδας, οπότε και θα επαναξεταστεί η κατάσταση ανάλογα με την πορεία της πανδημίας.

Τα μέτρα παραμείνουν ως έχουν. Αυτά είναι ο περιορισμός για αυστηρά καθήμενους πελάτες στα καταστήματα εστίασης, ο περιορισμός στα έξι άτομα ανά τραπέζι, η χρήση της μάσκας και το ωράριο λειτουργίας μέχρι τα μεσάνυχτα.

Στο θέμα των μέτρων αναφέρθηκε χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, τονίζοντας ότι αυτά απέδωσαν και αυτή τη στιγμή δεν εξετάζεται αυστηροποίησή τους, παρά το γεγονός ότι η πρόκληση της εμβολιαστικής κάλυψης είναι διαρκής.

