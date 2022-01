Κοινωνία

Κορονοϊός - μέτρα: παράταση έως τις 31 Ιανουαρίου

Επίσημες ανακοινώσεις απο το Υπ. Υγείας, μετά και την εισίγηση των ειδικών.

"Σήμερα, Τετάρτη 19/1, συνεδρίασε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εξετάσει τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας. Αποφασίστηκε ομόφωνα τα μέτρα που ισχύουν, να παραταθούν για μια εβδομάδα", αναφέρεται σε επίσημη ανακοινωση του Υπ. Υγείας, σύμφωνα με την οποία τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό θα οσχύουν έως τις 06:00 της Δευτέρας, 31 Ιανουαρίου.

Νωρίτερα, την παράταση των μέτρων που ισχύουν για την προστασία από τον κορονοϊό είχε προτείνει, όπως αναφέρει και το Υπ. Υγείας, η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων.

Η κατάσταση θα επαναξεταστεί την ερχόμενη Τετάρτη ανάλογα και με την πορεία της πανδημίας.

Τα μέτρα που διατηρούνται αφορούν κυρίως την Εστίαση και είναι:

ο περιορισμός για αυστηρά καθήμενους πελάτες,

ο περιορισμός για έως έξι άτομα ανά τραπέζι

και το ωράριο λειτουργίας μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ακόμη, παραμένει σε ισχύ η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Στο θέμα των μέτρων αναφέρθηκε χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, τονίζοντας ότι αυτά απέδωσαν και αυτή τη στιγμή δεν εξετάζεται αυστηροποίησή τους, παρά το γεγονός ότι η πρόκληση της εμβολιαστικής κάλυψης είναι διαρκής.

