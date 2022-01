Life

Kim Kardashian: “Σεισμός” στο Instagram με τη σέξι πόζα της φορώντας μαγιό!

Όπως πάντα, ξέρει να προκαλεί…

Έριξε για μια ακόμα φορά το Instagram η Kim Kardashian με τις καυτές της πόζες στον προσωπικό της λογαριασμό.

Αυτή τη φορά η 41χρονη επιχειρηματίας ανέβασε μια φωτογραφία με το μαύρο της μπικίνι, ποζάροντας άνετη και σέξυ πάνω σε ειδυλλιακή αμμουδιά, εκπέμποντας αισθησιασμό.

Μετά το χωρισμό της από τον διάσημο ράπερ Kanye West, η Influencer και μοντέλο φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη ζωή της με συνεχή post στο λογαριασμό της και ταξίδια σε εξωτικά μέρη, όπως στις Μπαχάμες.

