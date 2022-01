Life

Πέννυ Μπαλτατζή: Έγκυος για δεύτερη φορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γνωστή τραγουδίστρια περιμένει τον δεύτερο καρπό του έρωτά της με τον Χρήστο Τζούτη.

Μια από τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της ζωής της βιώνει η Πέννυ Μπαλτατζή.

Συγκεκριμένα, η γνωστή τραγουδίστρια είναι ξανά έγκυος και ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά της τον δεύτερο καρπό του έρωτά της με τον Χρήστο Τζούτη.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η Πέννυ Μπαλτατζή μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ισχυρή ζήτηση για το 10ετές ομόλογο

Κύπελλο Ελλάδος: Ο Παναιτωλικός νίκησε τον Ολυμπιακό με ανατροπή

Πέθανε ο Χρήστος Σαρακατσιάνος