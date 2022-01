Life

Kylie Jenner: baby shower για το δεύτερο παιδί της (εικόνες)

Το πολυτελές πάρτι, η διακόσμηση και τα ακριβά δώρα!

Η Kylie Jenner παρά το γεγονός πως αποτελεί μια από τις πιο γνωστές προσωπικότητες των social media έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ το τελευταίο διάστημα ειδικά μετά τα επεισόδια που δημιουργήθηκαν στη συναυλία του συντρόφου της, Travis Scott.

Στις 14 Ιανουαρίου η Kylie Jenner δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες από το πολυτελές baby shower που διοργάνωσε για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού της.

