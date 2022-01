Πολιτισμός

Νεκρός ο Γκασπάρ Ουλιέλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη ζωή του σε δυστύχημα έχασε ο Γάλλος ηθοποιός που είχε βραβευτεί με Σεζάρ.

Ο βραβευμένος με Σεζάρ, Γάλλος ηθοποιός Γκασπάρ Ουλιέλ, γνωστός για τον ρόλο του Ιβ Σεν Λοράν που ερμήνευσε στη μεγάλη οθόνη, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 37 ετών, έπειτα από ένα δυστύχημα στο σκι στη Σαβοΐα, ανακοίνωσε η οικογένειά του σε ένα δελτίο Τύπου που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο μάνατζέρ του.

«Θύμα ενός δυστυχήματος στο σκι αυτήν την Τετάρτη, ο Γκασπάρ Ουλιέλ πέθανε», αναφέρει το σύντομο δελτίο Τύπου.

«Ο Γκασπάρ Ουλιέλ μεγάλωσε με τον κινηματογράφο και ο κινηματογράφος μεγάλωσε με εκείνον. Αγαπιόντουσαν αλλόφρονα. Με βαριά καρδιά θα ξαναδούμε τις καλύτερες ερμηνείες του και θα συναντήσουμε το βλέμμα του. Χάσαμε έναν Γάλλο ηθοποιό», ήταν η άμεση αντίδραση του επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης Ζαν Καστέξ στο Twitter.

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinema et le cinema a grandi avec lui. Ils s'aimaient eperdument.

C'est le c?ur serre que nous reverrons desormais ses plus belles interpretations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur francais. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022

Στο ευρύ κοινό, ο Γκασπάρ Ουλιέλ ήταν γνωστός για ταινίες, όπως οι Ατέλειωτοι Αρραβώνες (2004) του Ζαν Πιερ Ζενέ (2004), Σεν Λοράν (2014) του Μπερτράν Μπονελό και Ακριβώς το τέλος του Κόσμου (2016) του Ξαβιέ Ντολάν, για την οποία κέρδισε το βραβείο Σεζάρ του καλύτερου ηθοποιού το 2017. Εκεί ενσάρκωνε έναν συγγραφέα που ξαναβρήκε την οικογένειά του έπειτα από απουσία 12 ετών, στην οποία ανακοίνωσε το επικείμενο θάνατό του.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα του γαλλικού κινηματογράφου, όπως την Ιζαμπέλ Ιπέρ και τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ.

Υπήρξε, επίσης, το πρόσωπο ενός αρώματος Chanel.

Με την καριέρα του να ξεπερνά τα σύνορα της Γαλλίας, ο Ουλιέλ επρόκειτο σύντομα να πρωταγωνιστήσει στη σειρά της Marvel "Moon Knight" στο Disney+.

Ο ηθοποιός τραυματίστηκε σοβαρά σε ένα δυστύχημα με σκι στο Λα Ροσιέρ (Σαβοΐα), έγινε γνωστό στο AFP από συγκλίνουσες πηγές, που επιβεβαίωσαν μια πληροφορία του τηλεοπτικού δικτύου BFMTV.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισχυρή ζήτηση για το 10ετές ομόλογο

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Πέθανε ο Χρήστος Σαρακατσιάνος