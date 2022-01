Κοινωνία

Χαλάνδρι: Κλείστηκαν σε δωμάτιο πανικού για να γλιτώσουν από τους ληστές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Χαλάνδρι και συγκεκριμένα στο σπίτι γνωστού γυναικολόγου.

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε άνετα να είναι βγαλμένο από σενάριο ταινίας, έλαβε χώρα στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι γιατρού στο Χαλάνδρι που μέσα έκανε μάθημα η 16χρονη κόρη του.

Ο γνωστός γυναικολόγος, έτυχε να δει από τις κάμερες τους τρεις κουκουλοφόρους να προσπαθούν να εισβάλουν στη μεζονέτα και έτσι ειδοποίησε εγκαίρως την κόρη του η οποία μαζί με την καθηγήτριά της, κρύφτηκαν στο δωμάτιο πανικού.

Οι ληστές αφού προσπάθησαν μάταια να σπάσουν την ατσάλινη πόρτα του δωματίου, έφυγαν χωρίς να αποσπάσουν κάτι και η αστυνομία που είχε ήδη κληθεί από τον γιατρό, έφτασε στο σημείο όμως οι δράστες είχαν εξαφανιστεί.

Για τον απεγκλωβισμό των δύο γυναικών, χρειάστηκε και η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: συννεφιά, τοπικές βροχές και κρύο την Πέμπτη

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 174 σημεία