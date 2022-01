Κοινωνία

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των πυρόπληκτων

Δείτε τους σκοπούς του προγράμματος που ξεκίνησε ήδη και τις περιοχές που θα επωφεληθούν.

Ξεκίνησε το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τους πυρόπληκτους των πρόσφατων πυρκαγιών του Αυγούστου 2021. Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από δωρεές που συγκέντρωσε ο ΕΕΣ από εγχώριους δωρητές και δωρητές από το εξωτερικό.

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει στη σταδιακή ανάκαμψη των πυρόπληκτων συνανθρώπων μας σε όλες τις πληγείσες περιοχές με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης πολλαπλού σκοπού για τις ανάγκες όσων έχουν υποστεί μερική ή ολική ζημιά στις κατοικίες τους (κίτρινες ή κόκκινες).

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις πληγείσες Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες: Εύβοια – Πελοπόννησο – Φωκίδα – Φθιώτιδα – Αττική. Η έναρξη πραγματοποιήθηκε από την Β. Εύβοια με παρουσία των ομάδων καταγραφής του ΕΕΣ στους πληγέντες Δήμους, με παράλληλη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής με προθεσμία την 20η Ιανουαρίου (για την Εύβοια) και αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στο ctphelpdesk@redcross.gr με την ένδειξη Εύβοια.

Πληροφορίες για τα κριτήρια και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τους τρόπους υποβολής αίτησης και τους τρόπους επικοινωνίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού www.redcross.gr.

