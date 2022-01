Κοινωνία

Κορονοπάρτι στο Μετς και πρόστιμο 50000

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντοπίστηκε το υπόγειο όπου έγινε το ξέφρενο πάρτι, το οποίο προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Ο διαχειριστής γνωστής εταιρείας εστίασης φέρεται ότι είναι, σύμφωνα με την αστυνομία, πίσω από το ξέφρενο κορονοπάρτι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής, σε αποθήκη στο Μετς, όπου η ουρά των αυτοκινήτων έφτανε από την οδό Αρδηττού μέχρι το Α' Νεκροταφείο, για να πάρουν σειρά οι πελάτες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες πλήρωναν αδρά προκειμένου να συμμετάσχουν στο γλέντι με μουσική και άφθονες σαμπάνιες.

Το θέμα διέρρευσε από βίντεο και πληροφορίες που βγήκαν στην δημοσιότητα, μέσα από το πάρτι, χωρίς μέχρι εκείνη τη στιγμή να έχουν αντιληφθεί το παραμικρό οι αρχές.

Μετά την διαρροή πραγματοποιήθηκε έρευνα από την Αστυνομία και δύο μέρες μετά διευκρινίστηκε τι έχει γίνει και η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του διοργανωτή του κορονοπάρτι σχηματίστηκε χτες δικογραφία για παράβαση του άρθρου 285, που αφορά στην παραβίαση μέτρων για την πρόληψη των ασθενειών σε συνδυασμό με την ΚΥΑ για τα μέτρα που ισχύουν για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού, ενώ κόπηκε πρόστιμο ύψους 50.000.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, το πάρτι είχε στηθεί στο υπόγειο κτιρίου στην γωνία Αρδηττού και Μουσούρου, πάνω από την οποία στεγάζεται γνωστό κλαμπ, που όμως δεν εμπλέκεται στην υπόθεση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο ιδιοκτήτης του κτιρίου έχει νοικιάσει την αποθήκη στον ιδιοκτήτη εταιρείας, ο οποίος όμως την επινοικίασε, άγνωστο με ποιο ποσό, στον επιχειρηματία της εστίασης που την διαμόρφωσε για το κορονοπάρτι.

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας εστίασης, ο οποίος είναι ομογενής από την Γεωργία, 34 ετών, δεν βρέθηκε να καταθέσει, γι' αυτό σχηματίστηκε σε βάρος του η δικογραφία, ενώ το πρόστιμο των 50.000 ευρώ θυροκολλήθηκε στην έδρα της εταιρείας του η οποία διαχειρίζεται καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης, στην λεωφόρο Μεσογείων στον Χολαργό.

Ωστόσο, τα 50.000 ευρώ είναι μάλλον «ψίχουλα» μπροστά στα έσοδα από το κορονοπάρτι, αν αληθεύουν οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τις οποίες συμμετείχαν πάνω από 200 άτομα, ενώ ο χώρος είχε διαμορφωθεί με καναπέδες των έξι, των οχτώ και των δέκα ατόμων και άνω. Οι καναπέδες, κατά τις ίδιες πληροφορίες, κοστολογούνταν προς 600, 800 και 1.000 ευρώ, αντίστοιχα, ενώ στο μπαρ οι πελάτες πλήρωναν 50 ευρώ το άτομο.

Σε ό,τι αφορά την δραστηριότητα της ΕΛΑΣ για την εφαρμογή των μέτρων, που αποσκοπούν στην πρόληψη διασποράς της πανδημίας Covid-19, χθες, Τρίτη 18 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 54.505 έλεγχοι, από τους οποίους οι 21.397 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 479 παραβάσεις, ενώ επιβλήθηκαν και 19 πρόστιμα για παραβίαση του αντικαπνιστικού νόμου.

Οι 412 παραβάσεις ήταν για μη χρήση μάσκας και επιβλήθηκαν 409 πρόστιμα των 300 ευρώ και 3 των 150 ευρώ, ενώ έγιναν τρεις συλλήψεις και 3 αναστολές λειτουργίας καταστημάτων.

Τα περισσότερα πρόστιμα κόπηκαν στην Αττική (136) και ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (81).

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 90.891 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 87.437 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 3.454 των 150 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

“Φάρμα”: Ο πρώτος μονομάχος, η ασυλία και ο τραυματισμός (βίντεο)

Νεκρός ο Γκασπάρ Ουλιέλ

Κως: Θρίλερ με νεκρό άντρα