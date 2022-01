Οικονομία

Μητσοτάκης - TUI: διπλασιασμός αφίξεων το 2022

Τηλεδιάσκεψη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του τουριστικού κολοσσού TUI, είχε ο Πρωθυπουργός.

Τηλεδιάσκεψη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του TUI Group, Fritz Joussen, είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την οποία ανακοινώθηκε η ίδρυση του Co-Lab του ομίλου στη Ρόδο, του πρώτου εργαστηρίου συνεργασίας για τον επωφελή πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της αλυσίδας υπηρεσιών που συνδέονται με τον τουρισμό.

«Αναμένουμε διπλασιασμό των αφίξεων στην Ελλάδα από την πλευρά του Ομίλου TUI το 2022 σε σύγκριση με πέρυσι

Με αφορμή την ανακοίνωση της συμφωνίας για τη σύσταση του Co-Lab, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «αναμένουμε φέτος μια πολύ καλή τουριστική σεζόν από την έναρξή της», με τον κ. Joussen να τονίζει ότι αναμένει τον διπλασιασμό των αφίξεων από την πλευρά του Ομίλου TUI το 2022 σε σύγκριση με το περασμένο έτος, που σημαίνει ότι οι επισκέπτες που θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα μέσω του ομίλου θα ξεπεράσουν ακόμα και τα επίπεδα του 2019.

«Πέρυσι 1,5 εκατομμύριο πελάτες της TUI επισκέφτηκαν την Ελλάδα» σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, προσθέτοντας ότι «ήδη για φέτος πιστεύουμε ότι θα υπερβούμε τα προ κρίσης επίπεδα. Άρα ο σχεδιασμός μας για το τρέχον έτος αφορά 3 εκατομμύρια πελάτες της TUI στην Ελλάδα».

Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα ξεπεράσει φέτος ακόμη και το επίπεδο του 2019

«Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα ξεπεράσει τα προ κρίσης επίπεδα και θα αποτελέσει έναν από τους κερδισμένους της υγειονομικής κρίσης» σημείωσε ο Fritz Joussen, ενώ υπογράμμισε ότι τα μέτρα προστασίας που κατάρτισε και ενεργοποίησε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας αποτέλεσαν κρίσιμο στήριγμα για τον τουρισμό.

«Έχετε υπάρξει εξαιρετικοί στην διαχείριση της κρίσης και στη διαχείριση των πρωτοκόλλων για τους προορισμούς. Οι πελάτες αισθάνονταν ασφαλείς, που ήταν πολύ σημαντικό γι’ αυτούς. Πιστεύω ότι πρόκειται για μεγάλο επίτευγμα και επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για όλες τις προσπάθειές σας», είπε.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης.

