Τζόκοβιτς: αγόρασε εταιρεία που κάνει έρευνα για τον κορονοϊό

Σε εταιρεία που κάνει έρευνα για θεραπεία κατά του κορονοϊού επένδυσε ο Σέρβος τενίστας.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αγόρασε το 80% της δανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας «QuantBioRes», με στόχο την ανάπτυξη ιατρικής θεραπείας κατά της Covid-19, όπως δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Ο Ιβάν Λοντσάρεβιτς, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, είπε ότι η επένδυση έγινε τον Ιούνιο του 2020.

Η QuantBioRes έχει περίπου 11 ερευνητές που εργάζονται στη Δανία, την Αυστραλία και τη Σλοβενία, σύμφωνα με τον Λοντσάρεβιτς, ο οποίος τόνισε ότι αναπτύσσεται μια θεραπεία και όχι ένα εμβόλιο, η οποία εμποδίζει τον κοροναϊό να μολύνει το ανθρώπινο κύτταρο και αναμένει να ξεκινήσει κλινικές δοκιμές στη Βρετανία αυτό το καλοκαίρι.

