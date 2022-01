Τεχνολογία - Επιστήμη

Δεκάδυμα: Γέννησε πέντε ζευγάρια δίδυμων με φυσιολογικό τοκετό!

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για την ασυνήθιστη κύηση και γέννα των δέκα παιδιών.

Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Σαουδική Αραβία η είδηση ότι μία γυναίκα έφερε στον κόσμο πέντε ζευγάρια διδύμων, στις 12 Ιανουαρίου, και μάλιστα με φυσιολογικό τοκετό.

Η ασυνήθιστη γέννα έλαβε χώρα στο νοσοκομείο King Salman Armed Forces στην πόλη Ταμπούκ.

A medical team at King Salman Hospital for the Armed Forces in the northwest succeeds in performing a natural birth of (5) twins.https://t.co/MblGSJN0eQ pic.twitter.com/Mj7GzZ9KIm — Cindy Turingan (@kendyturs) January 13, 2022

Σύμφωνα με τους γιατρούς, το βάρος των νεογέννητων κυμαινόταν από 950 μέχρι 1.100 γραμμάρια.

Την 28η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της 34χρονης, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δημοσιοποίησε την ιστορία μέσv του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter.

In an extraordinary event, a #Saudi woman gave birth to 5 sets of twins on Jan. 12, where the medical team supervising her condition at King Salman Armed Forces Hospital succeeded in conducting a natural birth for her.https://t.co/VVtlqm7sHD — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) January 19, 2022

Το King Salman Armed Forces Hospital είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στη Σαουδική Αραβία. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 1980 και ήταν το πρώτο που εισήγαγε τεχνολογία ενδοσκόπησης στο βασίλειο, το 1991.

