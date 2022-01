Πολιτική

Ευρωβουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή Παπαδημούλη ως Αντιπροέδρου

Τι αναφέρει η Κουμουνδούρου για την επανεκλογή του ευρωβουλευτή στην θέση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δύο από τους 14 Αντιπροέδρους είναι Έλληνες.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την επανεκλογή του Δημήτρη Παπαδημούλη στη θέση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρεται πως «αποτελεί αναγνώριση της συμβολής και της προσφοράς του από ένα ευρύ φάσμα αριστερών και προοδευτικών ευρωβουλευτών και ενισχύει τη φωνή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και της Ελλάδας σε μια κρίσιμη στιγμή. Στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, ο κοινός βηματισμός των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων είναι πιο σημαντικός από ποτέ».

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης εξελέγη σε θέση Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου για τέταρτη συνεχόμενη φορά με ποσοστό 74.77%. Συγκέντρωσε 492 ψήφους, επί συνόλου 658 έγκυρων ψηφοδελτίων (ποσοστό 74.77%)

Μετά την επανεκλογή του, ο κ. Παπαδημούλης δήλωσε «Ευχαριστώ θερμά τους Ευρωβουλευτές που με τίμησαν και πάλι με την εμπιστοσύνη τους, με μια μεγάλη πλειοψηφία, από ένα ευρύ πολιτικό φάσμα. Νοιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί δυο από τους δεκατέσσερεις Αντιπροέδρους είναι από την Ελλάδα. Συγχαίρω την Εύα Καϊλή για την εκλογή της και προσβλέπω σε μια εποικοδομητική συνεργασία για το καλό της πατρίδας μας. Και τα επόμενα 2,5 χρόνια θα συνεχίσω να εκπροσωπώ στο Προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου και την Ευρωπαϊκή Αριστερά και φυσικά την πατρίδα μου την Ελλάδα. Για ένα πιο ισχυρό Ευρωκοινοβούλιο. Για μια πιο ενωμένη, δημοκρατική, κοινωνική και οικολογική Ευρώπη. Με περισσότερη διαφάνεια, δημοκρατία και αλληλεγγύη και λιγότερες ανισότητες».

