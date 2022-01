Παράξενα

“Μαϊμού” - αστυνομικοί με “εξοπλισμένο” περιπολικό (εικόνες)

Ένας ηλικιωμένος είναι μεταξύ των συλληφθέντων. Φάρους, σειρήνες, στολές και πολλά όπλα βρήκαν οι αστυνομικοί. Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για την περίεργη υπόθεση.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται πως «συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χθες (18-1-2022) το μεσημέρι στο Χαϊδάρι, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ), δύο ημεδαποί ηλικίας 36 και 70 ετών, κατηγορούμενοι για πλαστογραφία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, σε γενόμενο έλεγχο από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας στο Ι.Χ φορτηγό που επέβαιναν αμφότεροι, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

2 καραμπίνες

πιστόλι κρότου

4 μαχαίρια

5 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου

2 θήκες με 46 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου

2 πλαστικοποιημένες ταυτότητες με τη φωτογραφία του 36χρονου με στολή της Ελληνικής Αστυνομίας

χιτώνιο και παντελόνι αστυνομικής στολής

πορτοφόλι με μεταλλικό σήμα της Ελληνικής Αστυνομίας

κουκούλα τύπου full face

Οι δύο ημεδαποί οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, όπου κατασχέθηκε το ανωτέρω όχημα, στο εσωτερικό του οποίου υπήρχε εγκατεστημένος αστυνομικός φάρος έτοιμος προς χρήση, συσκευή σειρήνας μεγαφωνικής, με ηχητικά σήματα όμοια με αυτά που χρησιμοποιούν τα περιπολικά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και μπλε φώτα στο εμπρόσθιο μέρος που προσομοιάζουν με αυτά που φέρουν οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του 70χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αεροβόλο πιστόλι

150 μεταλλικά σφαιρίδια

5 αμπούλες αερίου

μαχαίρι

αστυνομική ράβδος

θήκη πιστολιού

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

