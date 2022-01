Life

“The 2Night Show” – Θοδωρής Αθερίδης: χαλαρώνω με το ότι μεγαλώνω

Καλεσμένος στο «The 2Night Show» της Τετάρτης ήταν ο Θοδωρής Αθερίδης, ο οποίος μίλησε για το χώρο του θεάματος αλλά και τις φιλίες και τα προσωπικά του.

Σε σειρά ερωτημάτων απάντησε ο Θοδωρής Αθερίδης, ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο «The 2Night Show» της Τετάρτης.

«Το κανονικό είναι οι ηθοποιοί να μην έχουν λεφτά και να παλεύουν με 3 και 4 δουλειές και να παλεύουν να μην μείνουν στην “ψάθα”. Το ίδιο συμβαίνει και με τους διάσημους. Αυτό έχει το επάγγελμα. Το ότι υπάρχει γοητεία και φώτα δεν αλλάζει κάτι γιατί και αυτοί πολύ συχνά πεθαίνουν στην ψάθα γιατί το φως είναι της δουλειάς στοιχείο. Οι ηθοποιοί δεν είναι επιχειρηματίες. Εκείνοι που έκαναν λεφτά από παραγωγές είναι μετρημένοι. Σκληρό, αλλά είναι επιλογή που την ξέρεις εξαρχής, είναι επάγγελμα ζωής, θέλεις να ζεις με αυτόν τον τρόπο.

Ο λόγος που ανησυχούσα όταν έκανα το παιδί μου μου είναι ότι ήμουν ηθοποιός. Το ότι μεγάλωσα την κόρη μου από αυτή τη δουλειά δεν παίζεται!

Τα μόνα λεφτά που έχω βάλει σε παραγωγή είναι για να κάνω το “Από έρωτα”,», είπε μιλώντας για την καριέρα του.

Αναφερόμενος στο εγγονάκι του, σχολίασε πως «είμαι ο καλύτερος παππούς».

Ειδική αναφορά έγινε στον φίλο και συνεργάτη του στους «Άγαμους Θύτες», Δημήτρη Σταρόβα, σχολιάζοντας πως «πολύ αστείο να μου κάνει εμένα συνέντευξη ο Σταρόβας! Ζήσαμε για να το δούμε και αυτό!» είπε χαρακτηριστικά. «Πάντα ταξιδεύαμε μαζί. Στη διαδρομή κάναμε αυτοσχεδιασμούς ότι είμαστε πιλότοι», περιέγραψε.

Μιλώντας για το χρόνο, είπε πως «καταλαβαίνω ότι δεν θα με πανικοβάλλει ο χρόνος για μια ζωή γιατί χαλαρώνω με το ότι μεγαλώνω, πηγαίνω με το ποτάμι της ζωής».

Δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στη σχέση του με τη Σμαράγδα Καρύδη, σημειώνοντας πως «τελικά αποδεικνύεται ότι είμαι συντροφικός», έκανε όμως και αναφορά στη Δήμητρα Ματσούκα.

«Είναι πολύ ειδική περίπτωση η Δήμητρα. Είναι μια σχολή από μόνη της. Στην κωμωδία έχει μια αθωότητα που έχει και στη ζωή της. Ξέρεις ποια μου θυμίζει η Δήμητρα σε ψυχισμό; Τη Μέριλιν Μονρόε.

Έχει τις ίδιες ευαισθησίες, την ίδια αθωότητα, το σεξαπίλ απλά πιστεύω ότι η Δήμητρα είναι πιο συγκροτημένη και άλλα “φώτα”, της Ελλάδας γιατί του Χόλυγουντ τυφλώνουν», είπε σχετικά με τη συνάδελφό του.

