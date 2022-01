Κόσμος

Νέα Ορλεάνη: Οικογένεια νεκρή σε φλεγόμενο σπίτι (εικόνες)

Θρίλερ με τετραμελή οικογένεια, τα μέλη της οποίας βρέθηκαν νεκρά στο σπίτι τους.

Τετραμελής οικογένεια έχασε τη ζωή της όταν το σπίτι τους στη Νέα Ορλεάνη τυλίχθηκε στις φλόγες.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν δύο παιδιά 5 και 10 ετών.

Ο μοναδικός ανιχνευτής καπνού του σπιτιού δεν λειτουργούσε και όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, απεγκλώβισαν τα μέλη της οικογένειας και επιχειρήσαν στη φωτιά.

Τρία από τα μέλη της οικογένειας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, ενώ το τέταρτο ανασύρθηκε νεκρό.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, οι θάνατοι δεν προήλθαν από τη φωτιά.

Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν έχουν ακόμα γίνει γνωστοί.

Αξιωματούχοι, επίσης, είπαν πως δεν ξέρουν για πόση ώρα έκαιγε η φωτιά προτού φτάσει εκεί η Πυροσβεστική.

