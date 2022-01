Κόσμος

Μπάιντεν: Ο Πούτιν θα εισβάλλει στην Ουκρανία και θα το “πληρώσει ακριβά”

Η Ουκρανία στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος της συνέντευξης Τύπου του Προέδρου των ΗΠΑ. Οι εκλογές του 2024.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν προέβλεψε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επιχειρήσει να εισβάλει στην Ουκρανία, προειδοποιώντας παράλληλα ότι μία ευρείας κλίμακας εισβολή θα πυροδοτούσε μία μαζική απάντηση που θα κόστιζε ακριβά στη Ρωσία και στην οικονομία της.

«Εκτιμώ ότι θα εισβάλει», δήλωσε ο Μπάιντεν, αναφερόμενος στο σενάριο αυτό, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, της δεύτερης που δίνει από την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως πιστεύει ότι ο Ρώσος ομόλογός του δεν θα ήθελε έναν «πόλεμο μεγάλης κλίμακας» και προειδοποίησε για «βαριές» απώλειες στο πεδίο της μάχης και πρωτοφανείς «σκληρές» κυρώσεις κατά της ρωσικής οικονομίας.

Ο Μπάιντεν σημείωσε πως η απάντηση των ΗΠΑ και της Δύσης θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνει η Ρωσία, εν μέσω της ανησυχίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι μία επίθεση στην Ουκρανία θα μπορούσε να ξεκινήσει σε μερικές ημέρες ή εβδομάδες.

«Η Ρωσία θα λογοδοτήσει εάν εισβάλει - και εξαρτάται από το τι θα κάνει. Είναι κάτι διαφορετικό εάν πρόκειται για μία μικρή εισβολή και καταλήξουμε σε μία διαμάχη για το τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε, κλπ.», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν.

«Αλλά εάν όντως κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν… θα είναι καταστροφή για τη Ρωσία εάν εισβάλει περαιτέρω στην Ουκρανία», συμπλήρωσε.

Ο Μπάιντεν και οι επιτελείς του έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο κυρώσεων που θα επιβάλουν στη Ρωσία σε περίπτωση εισβολής στην Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στα σύνορα με την Ουκρανία και έχει αξιώσει από το NATO να παράσχει εγγυήσεις ότι θα τερματίσει την επέκτασή του προς ανατολάς.

Υποψήφιοι και το 2024 Μπάιντεν και Καμάλα Χάρις

Ο Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε , επίσης, ότι θα προκρίνει ξανά τη νυν αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, την Κάμαλα Χάρις, προκειμένου να είναι στο πλάι του στο ψηφοδέλτιο όταν θα διεκδικήσει την ανανέωση της θητείας του, στις προεδρικές εκλογές του 2024.

«Θα είναι η συνυποψήφιά μου», είπε ο κ. Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Η πρώτη γυναίκα και πρώτη εκπρόσωπος φυλετικής μειονότητας που κατέλαβε το αξίωμα στην ιστορία των ΗΠΑ βλέπει τη δημοτικότητά της να καταρρέει αφότου το ανέλαβε.

«Κάνει καλή δουλειά», για παράδειγμα στο ζήτημα της πρόσβασης των μειονοτήτων στις εκλογές, διαβεβαίωσε μολαταύτα ο Τζο Μπάιντεν, παρά το γεγονός ότι το νομοσχέδιο για το καίριο ζήτημα αυτό έχει μπλοκαριστεί στο Κογκρέσο, ενώ αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι οι πιθανότητες του αρχηγού του κράτους να επανεκλεγεί θα αυξάνονταν εάν διάλεγε κάποιο άλλο πρόσωπο να τον πλαισιώσει στο «ticket», το ψηφοδέλτιο των Δημοκρατικών, στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

