Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Εξαδάκτυλος: Παράταση στα μέτρα με “βαριά καρδιά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ για τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής και ο πρύτανης του ΕΚΠΑ για την πίεση του ΕΣΥ.

«Η πίεση στο ΕΣΥ οφείλεται στον αυξημένο αριθμό νοσήσης του ιατρικού προσωπικού, που κάθε μέρα βγαίνει εκτός υπηρεσίας», εξήγησε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος.

Ο καθηγητής συμπλήρωσε πως, ενώ «κυριαρχεί η μετάλλαξη Όμικρον και φαίνεται ότι αρχίζει και κυριαρχεί στις εισαγωγές, η Δέλτα κυριαρχεί στις διασωληνώσεις και τους θανάτους».

Αναφέροντας χαρακτηριστικά πως, «ακόμα η Δέλτα κρατάει».

O Θ.Δημόπουλος, τόνισε ωστόσο πως, ναι μεν η μετάλλαξη Όμικρον προκαλεί ηπιότερη νόσηση σε νεότερους και εμβολιασμένους, όχι όμως και σε ανεμβολίαστους μεγαλύτερης ηλικίας και με υποκείμενα νοσήματα.

Υπενθύμισε πως σήμερα ανοίγει η 4η δόση για τους ανοσοκατεσταλμένους, απαντώντας σε σχετική ερώτηση πως «οι ενδείξεις και οι συστάσεις είναι για άτομα που έχουν λόγο για μειωμένη νοσηρότητα».

«Δεν υπάρχουν δεδομένα για μείωση των αντισωμάτων με τα εμβόλια, αλλά ούτε και για βλάβη», ξεκαθάρισε ερωτηθείς σχετικά.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας επίσης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», διευκρίνισε πως, είναι «πιο ακριβές να μιλάμε για συγκράτηση, παρά για υποχώρηση» των κρουσμάτων.

Επεσήμανε την «αδικία» που υπάρχει στα μέτρα, καθώς οι μικρότεροι ηλικιακά, «πληρώνουν» για τους μεγαλύτερους που ανεμβολίαστοι γεμίζουν τα νοσοκομεία.

Αναφερόμενος στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής, που κατέληξε στην εισήγηση για παράταση των μέτρων, είπε πως «με μεγάλο προβληματισμό και βαριά καρδιά είπαμε χθες στην Επιτροπή να συνεχιστούν τα μέτρα για όσους δεν εργάζονται» και υπογράμμισε πως «δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για αύξηση των διασωληνώσεων».

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ορλεάνη: Οικογένεια νεκρή σε φλεγόμενο σπίτι (εικόνες)

Λίβανος: Τα χιόνια έφεραν προβλήματα (εικόνες)

Ομαδικός βιασμός - Βόλος: Ποινική δίωξη σε δύο νεαρούς