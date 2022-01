Τεχνολογία - Επιστήμη

Πέθανε ο Νίκος Κατσαρός

Θλίψη στον επιστημονικό κόσμο.Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Κατσαρός.

Έφυγε από τη ζωή, την Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, ο χημικός, πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Νίκος Κατσαρός.

Ο Νίκος Κατσαρός υπήρξε πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ, επιστημονικός διευθυντής του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και αντιπρόεδρος του New York College.

Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, στις 14.30, στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.

