Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα στη Γλυφάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τροχαίο με έναν νεκρό στη Γλυφάδα. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Γλυφάδα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όχημα εξετράπη της πορείας του, από άγνωστη έως τώρα αιτία, προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της Πλατείας Κρήτης με τη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ορλεάνη: Οικογένεια νεκρή σε φλεγόμενο σπίτι (εικόνες)

Λίβανος: Τα χιόνια έφεραν προβλήματα (εικόνες)

Ομαδικός βιασμός - Βόλος: Ποινική δίωξη σε δύο νεαρούς