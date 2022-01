Κοινωνία

Βουλιαγμένη: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε πεζή

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα πεζή στην Βουλιαγμένη. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (19/1) στη Βουλιαγμένη.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 11:00 όταν μεγάλο τριαξονικό φορτηγό με κατεύθυνση προς την μαρίνα Βουλιαγμένης, παρέσυρε πεζή γυναίκα την ώρα που περπατούσε στην Απόλλωνος, στο ύψος της παλαιάς εισόδου του Αστέρα Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει σοβαρά στα κάτω άκρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας και κατόπιν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία της πνοή.

