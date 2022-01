Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός Γεωργίας – Κατάθεση 27χρονου: όλα έγιναν με απόλυτη συναίνεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι καταθέσεις των τριών κατηγορουμένων για την εμπλοκή τους στον ομαδικό βιασμό της 24χρονης.

Τις καταθέσεις των τριών εκ των κατηγορουμένων για τον ομαδικό βιασμό της 24χρονης Γεωργίας δημοσιεύει η διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας «Μακεδονία».

Πρόκειται για την κατάθεση του 27χρονου, δύο φίλων του και του αδελφού του. Καθώς τα ονόματα των κατηγορουμένων δεν μπορούν να δημοσιευτούν, αφού τους προστατεύει ο νόμος αναφέρονται παρακάτω ως 27χρονος, ο αδελφός του και πρώτος και δεύτερος φίλος, με τη σειρά που ο ίδιος ο 27χρονος τους αναφέρει στην κατάθεσή του. Αναφορά γίνεται και στον άνδρα από τη Θεσσαλονίκη, έξω από την καφετέρια στην οποία μέχρι πρότινος εργαζόταν. Για τους ίδιους λόγους, ο τελευταίος, αναφέρεται ως «εργαζόμενος στην καφετέρια» και όχι ονομαστικά.

Ο 27χρονος, ο οποίος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος, λίγες ώρες μετά την καταγγελία, περιγράφει μία εκδοχή αντίθετη με εκείνη της κοπέλας.

«Τη συνόδεψα μέσα στο δωμάτιο όπου είχαν μείνει 6-7 άτομα και ξεκίνησα να μιλάω μαζί της. Την ρώτησα αν ήθελε να πιει κάτι άλλο και μου απάντησε όχι εκτός από νερό. Μιλήσαμε για την προσωπική ζωή του καθενός, για τη δουλειά μου ενώ η ίδια μου ανέφερε ότι εργάζεται σε μια εταιρεία παραγωγής ζάχαρης, δίνοντας μου μάλιστα και συμβουλές για το ποια ζάχαρη είναι πιο υγιεινή. Αφού αναπτύξαμε μια ευχάριστη διάθεση και υπήρχε ερωτική διάθεση μεταξύ μας, μου πρότεινε να πάμε στο δωμάτιο μου να κοιμηθούμε μαζί. Πήγαμε λοιπόν μαζί στο 602, ξαπλώσαμε στο κρεβάτι, αρχίσαμε να φιλιόμαστε και έχοντας την απόλυτη συναίνεση της σε όλα τα στάδια της ερωτικής μας συνεύρεσης, η οποία περιλάμβανε προκαταρκτικές πράξεις, στοματικό έρωτα και διείσδυση με ολοκλήρωση» είπε στις αρχές ο 27χρονος για την συνεύρεση με την 24χρονη, λέγοντας πως όλα έγιναν με την συναίνεσή της.

Ολόκληρη η κατάθεση του 27χρονου

Ερώτηση: Κατηγορήθηκες άλλη φορά και για ποια αιτία;

Απόκριση: Όχι ποτέ.

Ερώτηση: Κατηγορείσαι ήδη για τις πράξεις που σου γνωστοποιήθηκαν ανωτέρω. Τι απολογείσαι;

Απόκριση: Την 30/12/2021 μαζί με τους φίλους μου (αναφέρει τα ονόματα δύο φίλων του και ενός αδελφού του), ήρθαμε αεροπορικώς από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουμε την αλλαγή του χρόνου. Κάναμε κράτηση δωματίων στο ξενοδοχείο (το αναφέρει ονομαστικά) για τρεις διανυχτερεύσεις, εγώ στο 602, ο ένας φίλος στο 204, ο άλλος στο 601 και ο αδελφός μου στο 402. Παράλληλα κλείσαμε και μια σουίτα με αριθμό 401 προκειμένου να κάνουμε αλλαγή χρόνου όλοι μαζί και να γιορτάσουμε μαζί με κάποιους φίλους μας. Εκτός των ατόμων που ήμασταν μαζί και ανέφερα παραπάνω, θα ερχόταν και ο (όνομα τέταρτου ατόμου) με τον οποίο είχαμε ήδη έρθει σε επαφή, καθώς είναι φίλος μας από το καφέ –μπαρ με την επωνυμία ….. στο οποίο είναι συνιδιοκτήτης, προκειμένου να έρθει να μας βρει στο ξενοδοχείο μετά την αλλαγή του χρόνου.

Περί ώρα 00:30 της 01/01/2022 ο (φίλος από την καφετέρια) μας ρώτησε αν μπορεί να έρθει με κάποιους δικούς του φίλους και συγκεκριμένα έναν φίλο με κάποια κορίτσια. Ο φίλος μας (ο πρώτος) του ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και του ζητήσαμε όταν έφταναν στη ρεσεψιόν να μας ενημερώσουν. Αργότερα περί ώρα 2:00 ο (από την καφετέρια) μας είπε ότι άλλες δυο φίλες επιθυμούσαν να έρθουν στο ξενοδοχείο, οι οποίες ήρθαν μετά από λίγη ώρα.

Μόλις ανέβηκαν επάνω ο (από την καφετέρια) έκανε τις απαραίτητες συστάσεις και αφού ανταλλάξαμε ευχές προσωπικά συνέχισα να μιλάω με τις κοπέλες που είχαν έρθει προηγουμένως και είχαμε αναπτύξει κάποια οικειότητα χωρίς να έρθω σε επαφή με τις δυο κοπέλες που είχαν έρθει τελευταία, η μια εκ των οποίων όπως έμαθα ονομάζεται «Γεωργία». Περίπου μια ώρα αργότερα οι δυο κοπέλες αποφάσισαν να αποχωρήσουν για λόγο τον οποίο δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, ενώ εμείς μείναμε στο δωμάτιο. Μετά από λίγο μας πήρε ο (από την καφετέρια) και μου είπε ότι η μια κοπέλα επιθυμούσε να επιστρέψει στο δωμάτιο και μου έδωσε το τηλέφωνο της λέγοντας μου να την καλέσω για να της επιτρέψουν από την ρεσεψιόν να ανέβει. Πράγματι την κάλεσα από το προσωπικό μου τηλέφωνο στις 4:10 και μιλώντας απευθείας μαζί της, τη ρώτησα αν ήταν στην είσοδο του ξενοδοχείου προκειμένου να της ανοίξω την πόρτα του δωματίου. Μετά από λίγο βγήκαμε στο διάδρομο μαζί με τον (1ο φίλο) και την είδαμε να βγαίνει από τον ασανσέρ μπροστά μας. Τη συνόδεψα μέσα στο δωμάτιο όπου είχαν μείνει 6-7 άτομα και ξεκίνησα να μιλάω μαζί της. Την ρώτησα αν ήθελε να πιει κάτι άλλο και μου απάντησε όχι εκτός από νερό. Μιλήσαμε για την προσωπική ζωή του καθενός, για τη δουλειά μου ενώ η ίδια μου ανέφερε ότι εργάζεται σε μια εταιρεία παραγωγής ζάχαρης, δίνοντας μου μάλιστα και συμβουλές για το ποια ζάχαρη είναι πιο υγιεινή. Αφού αναπτύξαμε μια ευχάριστη διάθεση και υπήρχε ερωτική διάθεση μεταξύ μας, μου πρότεινε να πάμε στο δωμάτιο μου να κοιμηθούμε μαζί. Πήγαμε λοιπόν μαζί στο 602, ξαπλώσαμε στο κρεβάτι, αρχίσαμε να φιλιόμαστε και έχοντας την απόλυτη συναίνεση της σε όλα τα στάδια της ερωτικής μας συνεύρεσης, η οποία περιλάμβανε προκαταρκτικές πράξεις, στοματικό έρωτα και διείσδυση με ολοκλήρωση.

Μετά την ολοκλήρωση της ερωτικής μας πράξης η Γεωργία μου ζήτησε να κοιμηθεί στο δωμάτιο μου, πράγμα που εγώ δέχθηκα με ευχαρίστηση ενώ επειδή πεινούσα κατέβηκα στη ρεσεψιόν να φάω, αφού πρώτα πέρασα από το 401 και πρότεινα στους φίλους μου να κατεβούμε να φάμε όλοι μαζί. Αφού φάγαμε εγώ επειδή δεν ήθελα να ενοχλήσω την κοπέλα, πήγα στο 402 για να κοιμηθώ ενώ ο αδελφός μου στο 401, το οποίο ήταν κενό.

Περί 14:30 ώρα της σήμερον και ενώ κοιμόμουν με κάλεσε ο (1ος φίλος) στο κινητό μου και μου είπε ότι έχει έρθει η Ασφάλεια στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου κατόπιν μήνυσης της κοπέλας που είχα συνευρεθεί ερωτικά για βιασμό. Κατέβηκα άμεσα στη ρεσεψιόν και οι Αστυνομικοί μου ζήτησαν να τους ακολουθήσω στο Τ.Α. Λευκού Πύργου. Συμπληρωματικά θέλω να δηλώσω ότι ουδέποτε έχω διαπράξει οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, ουδέποτε έχω ασκήσει βία σε οποιοδήποτε άνδρα ή γυναίκα και ασφαλώς ουδέποτε έχω εξαναγκάσει κάποια γυναίκα να συνευρεθεί ερωτικά μαζί μου χωρίς τη θέλησή της και ουδέποτε υπέπεσε στην αντίληψή μου ότι η συγκεκριμένη κοπέλα βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης ή ότι έπραξε κάτι κατά την ερωτική μας συνεύρεση χωρίς την απόλυτη συναίνεση της.

«Όλοι μαζί πληρώσαμε το 401 – Βγήκαμε στο διάδρομο να της υποδείξουμε το δωμάτιο» στήριξε ο πρώτος φίλος.

Στην κατάθεση του τέως μετόχου στην καφετέρια, ο 1ος φίλος φέρεται ως διοργανωτής του πάρτι στην προεδρική σουίτα. Ωστόσο, ο ίδιος στήριξε πως αν και ήταν στο όνομά του η κράτηση, την πλήρωσε μαζί με τους φίλους του.

Σχετικά με την καταγγελία για βιασμό, ο πρώτος φίλος ανέφερε στις αρχές ότι έφυγε νωρίς από το δωμάτιο, καθώς είχε αποχωρήσει η κοπέλα που ενδιαφερόταν.

Η κατάθεσή του:

Από 30/12/2021 διαμένω μαζί με παρέα στο ξενοδοχείο … που βρίσκεται επί της οδού….. προκειμένου να γιορτάσουμε την αλλαγή του έτους. Την παραμονή και περί ώρα 10:00 συγκεντρωθήκαμε στο δωμάτιο με αριθμό 401 προκειμένου να γιορτάσουμε με πάρτι - ρεβεγιόν. Το δωμάτιο είναι ίσως το μεγαλύτερο του ξενοδοχείου και ήταν πληρωμένο από μένα κι άλλους τρεις φίλους μου. Στο δωμάτιο 401 μαζευτήκαμε σύνολο περί 12-14 άτομα και υπήρχε ένας μπουφές με αλκοόλ.

Κατανάλωσα μόνο δύο ποτά και δεν συνηθίζω να πίνω πολύ. Κάποια στιγμή ο φίλος μου (ο 27χρονος) μίλησε με έναν φίλο του στο τηλέφωνο ο οποίος τον ενημέρωσε ότι μια γνωστή του κοπέλα βρίσκεται στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και πρόκειται να ανέβει στο πάρτι οπότε και βγήκαμε στο διάδρομο για να της υποδείξουμε που βρίσκεται. Η κοπέλα ανέβηκε και την συναντήσαμε στο διάδρομο του τέταρτου ορόφου όπου φαινόταν εμφανώς ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, μας χαιρέτησε λέγοντας «χρόνια πολλά» και εν συνεχεία εισήλθε μαζί με το φίλο μου (27χρονος) εντός του δωματίου όπου λαμβάνει χώρα το πάρτι και εγώ έφυγα αλλού.

Όλο το διάστημα που ήμασταν στο πάρτι η προσοχή μου ήταν στραμμένη σε μια κοπέλα με την οποία συνομιλούσα για αρκετή ώρα όμως τελικά επειδή αυτή έφυγε σχετικά νωρίς δεν είχα πλέον κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εγώ λοιπόν πήγα στο δωμάτιο του αδερφού του 27χρονου που ονομάζεται… στο δωμάτιο 402 που βρίσκεται ακριβώς δίπλα χωρίς να βρίσκεται όμως αυτός εκεί καθώς είχα την κάρτα εισόδου του και δεν ήθελα να πιω άλλο αλλά ούτε και είχα κάποιο ενδιαφέρον για κάποια άλλη κοπέλα. Κάθισα για περίπου μισή ώρα και τελικά ανέβηκα στο δωμάτιο μου το 601 το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το 602 όπου είναι του 27χρονου. Αργότερα τηλεφώνησα στη ρεσεψιόν να ρωτήσω τι ώρα ανοίγει το εστιατόριο για πρωινό αλλά τελικά κατέβηκα περί ώρα 06:00 προκειμένου να φάω κάτι γιατί πεινούσα και το εστιατόριο θα άνοιγε στις 7:00.

Εκεί βρεθήκαμε με τους φίλους μου όπου και ρώτησα τον 27χρονο τι έγινε με την κοπέλα και μου είπε μόνο ότι ήρθαν σε επαφή και τίποτα άλλο καθώς είχε ξημερώσει και από δίπλα μας περνούσε το προσωπικό του ξενοδοχείου και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε άνετα. Στην υπηρεσία σας που με επιδείξατε στην εν λόγω κοπέλα δεν με αναγνώρισε καθόλου.

Ερώτηση: Ποιοι είναι οι φίλοι σου και ποιο δωμάτιο είχε ο καθένα σας;

Απόκριση: Εγώ είχα το δωμάτιο 601, ο 27χρονος είχε το 602, ο αδερφός του είχε το δωμάτιο 402 και ο φίλος μας είχε ένα δωμάτιο στο δεύτερο όροφο χωρίς να μπορώ να θυμηθώ ακριβή αριθμό.

Ερώτηση: Τι αναλογία ανδρών γυναικών είχε το πάρτι;

Απόκριση: Από άντρες ήμασταν εμείς οι τέσσερεις, ο φίλος του 27χρονου που ονομάζεται (εργαζόμενος στην καφετέρια) οποίος και κάλεσε έναν ακόμα φίλο του (σύνολο έξι άνδρες) και όλες υπόλοιπες κοπέλες περί τις 8-9 κατά προσέγγιση.

Ερώτηση: Υπέπεσε στην αντίληψή σου εάν έγινε χρήση ναρκωτικών από τους παρευρισκόμενους στο πάρτι;

Απόκριση: Όχι δεν υπήρχε τίποτα παράνομο.

Η κατάθεση του αδελφού του 27χρονου

«Την 30/12/2021 μαζί με τους φίλους μου (αναφέρει τα τρία ονόματα) ήρθαμε αεροπορικώς από την Αθήνα προκειμένου να γιορτάσουμε την αλλαγή του χρόνου στη Θεσσαλονίκη και να δούμε κάποιους φίλους. Είχαμε κάνει κράτηση δωματίων στο ξενοδοχείο (το αναφέρει ονομαστικά) για τρεις διανυκτερεύσεις με σκοπό να διασκεδάσουμε σε νυχτερινά μαγαζιά και φαγάδικα της πόλης. Εγώ έμεινα στο δωμάτιο 402, ο αδελφός μου στο 602, ο (δεύτερος φίλος) στο 204 και ο (πρώτος) στο 601. Κλείσαμε και το 401 (σουίτα) προκειμένου να έχουμε περισσότερο χώρο για να τρώμε όλοι μαζί και να κάνουμε αλλαγή του χρόνου.

Όταν έγιναν γνωστά τα καινούργια μέτρα περί απαγόρευσης μουσικής και ωραρίου, αποφασίσαμε να ακυρώσουμε τα πλάνα για νυχτερινή διασκέδαση και να πάμε μόνο για φαγητό και βόλτες στη Θεσσαλονίκη και την αλλαγή του χρόνου να την κάνουμε με κάποιους φίλους και φίλες στο δωμάτιο 401. Εκεί θα μπορούσαμε να ελέγχουμε καλύτερα ποιος θα έρχεται, αφού πρώτα θα είχαμε συνεννοηθεί μαζί του και το ξενοδοχείου θα είχε ελέγξει τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Στις 31/12/2021 ημέρα Παρασκευή και περί ώρα 22:30 τρώγαμε βραδινό στο 401 οι τέσσερεις φίλοι. Ξέραμε ήδη ότι θα έρθουν αργότερα δύο φίλοι μας ο (εργαζόμενος σε καφετέρια) και ένας ακόμα φίλος του τα στοιχεία του οποίου δεν γνωρίζω.

Έτσι λοιπόν ήρθαν περί ώρα 00:30 της 01/01/2022 τα δύο αυτά άτομα και μας ενημέρωσαν ότι πιθανώς να έρθουν και κάποιες φίλες τους τις οποίες εμείς δεν γνωρίζαμε. Μετά από λίγο άρχισαν να έρχονται και κάποιες κοπέλες – φίλες των δυο φίλων μας και καθόμασταν παρέα συζητώντας, πίνοντας ποτά και τρώγοντας. Εγώ μιλούσα με όλους και όλες και δεν είχα παρατηρήσει κάτι περίεργο. Περί ώρα 3:00 παρατήρησα μια κοπέλα που αργότερα όμως έμαθα ότι ονομάζεται Γεωργία να συνομιλεί καθισμένη στο καναπέ με τον αδερφό μου και είχαν έρθει αρκετά κοντά. Λίγο αργότερα παρατήρησα ότι έλειπαν και οι δύο, χωρίς όμως να ξέρω εάν έφυγαν μαζί.

Μετά από περίπου μισή ώρα επέστρεψε ο αδερφός μου μόνος του στο δωμάτιο όντας σε καλή κατάσταση και περί ώρα 6:00 βρεθήκαμε όλοι μαζί στην ρεσεψιόν του ξενοδοχείου προκειμένου να φάμε κάτι εκεί μας ενημέρωσαν ότι με την κοπέλα ήρθαν σε ερωτική επαφή και ότι κοιμάται στο δωμάτιο του (602) ενώ και ίδια είχε κλείσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο χωρίς να γνωρίζω το πότε και το ποιο δωμάτιο. Αμέσως μετά το πρωινό πήγαμε για ύπνο εγώ στο δωμάτιο 401 και ο αδελφός μου κοιμήθηκε μόνος του στο δωμάτιο μου (402) και περί ώρα 14:30 μας ενημέρωσαν ότι αδερφός μου κατηγορείται για βιασμό της κοπέλας και πρέπει να οδηγηθούμε στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου για τα περαιτέρω.

Ερώτηση: Θέλεις να προσπαθήσεις να κάτι άλλο;

Απόκριση: Άλλο τίποτα δεν έχω να προσθέσω και υπογράφω».

Πηγή: makthes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ηγουμενίτσα: Βανδάλισαν το νεκροταφείο (εικόνες)

Σχολικό λεωφορείο πήρε φωτιά εν κινήσει (εικόνες)

Νέα Ορλεάνη: Οικογένεια νεκρή σε φλεγόμενο σπίτι (εικόνες)