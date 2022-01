Παράξενα

Ηράκλειο: Ο κλέφτης ήταν …γάτα! (βίντεο)

Απολαυστικό βίντεο με την “επιδρομή” σε περίπτερο, αφού προηγήθηκε κατόπτευση του χώρου και επιλογή της.. λείας.

Μια απίστευτη κλοπή κατέγραψε την Τρίτη, η κάμερα ασφαλείας περιπτέρου στο Ηράκλειο.

Ο …κλέφτης διερευνά αρχικά τον χώρο, εντοπίζει τη λεία του και με αποφασιστικές κινήσεις την αρπάζει και γίνεται… καπνός!

Δείτε το απολαυστικό βίντεο με την πεινασμένη γάτα που επέλεξε …σάντουιτς:

Ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, δήλωσε στο Creta24.gr πως αν και έχει το περίπτερο 43 ολόκληρα χρόνια, δεν έχει δει αντίστοιχο περιστατικό. «Η γάτα «σάλταρε» πάνω στον πάγκο άρπαξε το σάντουιτς και έφυγε τρέχοντας», είπε, τονίζοντας ότι δεν πρόλαβε όχι μόνο να αντιδράσει, αλλά ούτε και να καταλάβει τι έγινε.

Μάλιστα όπως αποκάλυψε, ο τετράποδος κλέφτης επέστρεψε την επόμενη ημέρα, ανέβηκε ξανά πάνω στον πάγκο, αλλά αυτή τη φορά δεν κατάφερε να φύγει με… γεμάτο στόμα!

