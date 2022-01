Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη - Κορονοϊός: 13χρονος στην Εντατική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επτά ακόμη παιδιά νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Covid.

Στη ΜΕΘ Παίδων στο ΠΑΓΝΗ με αναπνευστική ανεπάρκεια νοσηλεύεται ένα 13χρονος με κορονοϊό, χωρίς ωστόσο να έχει διασωληνωθεί ενώ επτά ακόμα παιδιά νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Covid.

Την ίδια ώρα ανησυχητική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο 24ωρο παρουσίασε ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται με κορωνοϊό στις εντατικές των νοσοκομείων της Κρήτης.

Κι ενώ χθες ήταν 34, σήμερα είναι 42 εκ των οποίων οι 32 διασωληνωμένοι.

Συνολικά σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης νοσηλεύονται 236 ασθενείς.

Η μεγαλύτερη πίεση παραμένει στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου νοσηλεύονται συνολικά 87 ασθενείς εκ των οποίων οι 13 στη ΜΕΘ με τους 8 να έχουν διασωληνωθεί.

Ακολουθεί το ΠΑΓΝΗ με 62 συνολικά ασθενείς. Από αυτούς οι 17 είναι στη ΜΕΘ και οι 14 είναι διασωληνωμένοι.

Όπως είπε ο Διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης, στο νοσοκομείο καταγράφηκαν και δύο θάνατοι ηλικιωμένων γυναικών που νοσηλεύονταν στην κλινική κόβιντ.

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο νοσηλεύονται συνολικά 38 ασθενείς εκ των οποίων οι 30 στην κλινική και οι υπόλοιποι 8 στην ΜΕΘ με τους 7 να είναι διασωληνωμένοι. Στο νοσοκομείο τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε και ένας θάνατος ασθενή.

Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου νοσηλεύονται συνολικά 28 ασθενείς εκ των οποίων οι 2 στη ΜΕΘ με τον έναν να είναι διασωληνωμένος.

Δύο ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου από τους 10 συνολικά ενώ τέλος, 2 ασθενείς νοσηλεύονται στη Νεάπολη, 2 στη Σητεία και 7 στην Ιεράπετρα.

Πηγή: ekriti

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Νίκος Κατσαρός

“The 2Night Show” - Έρρικα Μπίγιου: Το χυδαίο φλερτ και η αντίδρασή της (βίντεο)

Ομαδικός βιασμός - Βόλος: Ποινική δίωξη σε δύο νεαρούς