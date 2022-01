Κοινωνία

Μήνυση σε καθηγήτρια για bullying σε μαθήτρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για χυδαίες εκφράσεις κάνει λόγο η μαθήτρια, που κατήγγειλε βιασμό από συμμαθητή της. Αναφορές για άσκηση πιέσεων με στόχο την συγκάλυψη. Τι απαντά το σχολείο.

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς τα όσα φέρεται να βιώνει από καθηγήτρια μια νεαρή μαθήτρια σε ΕΠΑΛ της δυτικής Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την 15χρονη, η οποία πριν από μερικούς μήνες είχε καταγγείλει τον βιασμό της από συμμαθητή της και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με την κακοποιητική συμπεριφορά εκπαιδευτικού του σχολείου.

«Εσύ η μόνη καριέρα που θα κάνεις θα είναι στα στενά της Γιαννιτσών», φέρεται να είχε ειπωθεί τον Νοέμβριο, εντός της τάξης και μπροστά σε όλους εις βάρος της ανήλικης που κατήγγειλε βιασμό από 16χρονου συμμαθητή της. Στο περιστατικό που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία -και έφερε στο φως μάλιστα και νέες καταγγελίες βιασμού κατά ανήλικων κοριτσιών- ήρθε να προστεθεί και η καταγγελία για τη συμπεριφορά καθηγήτριας προς το πρόσωπό της 15χρονης.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλλει ο εκπρόσωπος των οικογενειών Φώτης Γροντάς, στις 12 Ιανουαρίου η εκπαιδευτικός στοχοποίησε την 15χρονη μαθήτρια, χρησιμοποιώντας φρασεολογία χυδαίου περιερχομένου, τη στιγμή που όλοι οι μαθητές ήταν παρευρισκόμενοι στην αίθουσα.

Κι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ οι υποθέσεις των βιασμών βρίσκονται ήδη στον ανακριτή και ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη και η ΕΔΕ εναντίον του Διευθυντή του σχολείου. Ο εκπρόσωπος των οικογενειών Φώτης Γροντάς ανέφερε στο ThessToday.gr ότι η εκπαιδευτικός ασκεί μπούλινγκ επί σκοπού και κακοποιητική ψυχολογική συμπεριφορά προς την ανήλικη μαθήτρια, η οποία με δύναμη της ψυχής της προσπαθεί να αμυνθεί.

«Το κορίτσι προσπαθεί να αμυνθεί, ευτυχώς είναι δυνατή αλλά έχει πολύ μεγάλα σκαμπανεβάσματα, βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Την επόμενη μέρα μετά από αυτό που έγινε δεν πήγε στο σχολείο», δήλωσε ο κ. Γροντάς.

Και πρόσθεσε: «Έχουμε υποβάλει μήνυση εναντίον της καθηγήτριας και του διευθυντή, επειδή επιτρέπει να συνεχίζονται αυτές τις συμπεριφορές από την συγκεκριμένη εκπαιδευτικό. Είναι εν γνώση του διευθυντή αυτές οι συμπεριφορές. Η εκπαιδευτικός επιτίθεται κατά παντός, σε όποια τάξη διδάσκει. Αλλά έχει στοχεύσει συγκεκριμένα το θύμα γιατί θεωρεί ότι λόγω του περιστατικού στοχοποιήσαμε το σχολείο. Και όλα αυτά γίνονται εν γνώση της διεύθυνσης του σχολείου, τη στιγμή που διενεργείται ΕΔΕ εναντίον του διευθυντή και όποιου άλλου εμπλεκόμενου, ενώ ταυτόχρονα η υπόθεση του βιασμού είναι στον ανακριτή».

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον κ. Γροντά ο διευθυντής του ΕΠΑΛ κάλεσε το θύμα του βιασμού στο γραφείο του, πιέζοντας για να συγκαλύψει το περιστατικό. «Την πίεσε ψυχολογικά με σφοδρό τρόπο προκαλώντας αφόρητη ψυχολογική πίεση -στην ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένη ψυχολογία του θύματος-, που παρακολουθείται από ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό που όρισε η εισαγγελία. Ο διευθυντής προσπαθεί να συγκαλύψει το απίστευτο αυτό γεγονός της ψυχολογικής κακοποίησης από καθηγήτρια στο θύμα», δήλωσε ο κ. Γροντάς, υπογραμμίζοντας ότι «και ενώ έχει υποβληθεί μήνυση εναντίον της καθηγήτριας και του ιδίου από την προηγούμενη Παρασκευή».

Τι υποστηρίζουν πηγές του σχολείου

Από την άλλη πλευρά πηγές από τη διεύθυνση του σχολείου επισημαίνουν στο ThessToday.gr ότι το θέμα είναι υπό διερεύνηση, ενώ τόνισαν ότι χθες ζητήθηκε από μαθητές να μεταφέρουν τις μαρτυρίες τους για τα καταγγελλόμενα περιστατικά, ωστόσο όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές αυτό δεν έγινε.

Πηγή: ThessToday.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Kim Kardashian: “Σεισμός” στο Instagram με τη σέξι πόζα της φορώντας μαγιό!

Νέα Ορλεάνη: Οικογένεια νεκρή σε φλεγόμενο σπίτι (εικόνες)

Ομαδικός βιασμός Γεωργίας – Κατάθεση 27χρονου: όλα έγιναν με απόλυτη συναίνεση