Life

“Το Πρωινό” - Αγγελόπουλος: οι περισσότερες γυναίκες κάνουν παιδί για να ζητούν διατροφές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσθηση προκαλούν όσα είπε ο λαϊκός τραγουδιστής. Γιατί επικρίνει την Νατάσα Θεοδωρίδου και με ποια συνάδελφο λέει ότι είχε την χειρότερη συνεργασία.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο τραγουδιστής Στάθης Αγγελόπουλος, ο οποίος επέκρινε την Νατάσα Θεοδωρίδου για τις εμφανίσεις της τις ημέρες των Εορτών, λέγοντας «εγώ θα στήριζα τους συναδέλφους μου και δεν θα τραγουδούσα αυτές τις δύο ημέρες, (των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς) στα θέατρα».

Ερωτηθείς σχετικά είπε πως η πιο δύσκολη συνεργασία του ήταν με την Άντζελα Δημητρίου, περιγράφοντας πως και γιατί έχει διαμορφώσει τέτοια άποψη.

Ακόμη, αναφέρθηκε στον Νίκο Καρβέλα και την στιγμή που αναφέρθηκε στην φυλή του, όπως λέει ότι κάνουν ακόμη και κοντινά του πρόσωπα, όταν είναι σε αντιπαράθεση μαζί του.

Σχετικά με τους χωρισμούς, ο Στάθης Αγγελόπουλος είπε «Ποιος χωρισμός είναι εύκολος; Εγώ είχα πολλά δικαστήρια με την μητέρα του γιού μου, κυρίως για τις διατροφές» και προσέθεσε «οι περισσότερες αυτό κάνουν. Παντρεύονται, κάνουν ένα παιδί και μετά ζητάνε διατροφές και διατροφές…», προκαλώντας ποικίλα σχόλια από το πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο Στάθης Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στην σοβαρή περιπέτεια που αντιμετώπισε με τον κορονοϊό και την νοσηλεία του σε Εντατική για σχεδόν δύο εβδομάδες.

Τέλος, ο τραγουδιστής είπε «συμφωνώ με τον Σταμάτη Γονίδη ότι η Ματίνα Παγώνη και ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος είναι γραφικοί. Όχι τόσο η Παγώνη, αυτή είναι φωνακλού. Ο άλλος κουνάει πολύ το δάχτυλο».

Ειδήσεις σήμερα:

Kim Kardashian: “Σεισμός” στο Instagram με τη σέξι πόζα της φορώντας μαγιό!

Νέα Ορλεάνη: Οικογένεια νεκρή σε φλεγόμενο σπίτι (εικόνες)

Ομαδικός βιασμός Γεωργίας – Κατάθεση 27χρονου: όλα έγιναν με απόλυτη συναίνεση