Life

“Το Πρωινό” - 38χρονη για πλαστικό χειρουργό: μου είπε “πάρε 10000 ευρώ και φύγε” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μιλάει αποκλειστικά για την αποτυχημένη παρέμβαση, τον κίνδυνο ζωής που διέτρεξε, την απόπειρα αυτοκτονίας και την στάση του γιατρού. Συγκλονίζουν οι περιγραφές της.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε αποκλειστικά το πρωί της Πέμπτης η 38χρονη η οποία έχει κινηθεί νομικά κατά πλαστικού χειρουργού για αποτυχημένη παρέμβαση του, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί το πρόσωπο της και κατ΄ επέκταση η ζωή της, όπως αναφέρει

Συνομιλώντας με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, η 38χρονη σήμερα γυναίκα, αισθητικός στο επάγγελμα είπε «πήγα στο τέλος Απριλίου 2018 στον πιο γνωστό πλαστικό χειρουργό που υπάρχει, για να κάνει μια ένεση υαλουρονικού. Το υλικό απορρίφθηκε αμέσως και μου είπε “έλα να σου βάλω ένα πιο ενισχυμένο υλικό, να σε φτιάξω”».

«Πήγα στο σπίτι, άρχισε να πρήζεται το πρόσωπο μου. Κάλεσα στο ιατρείο και η γραμματέας του, μου είπε αν βάλω ζεστές κομπρέσες. Σε πολλά τηλεφωνήματα μου δεν εμφανιζόταν ο γιατρός. Μετά από μέρες μου είπαν να στείλω φωτογραφία στο viber για να κάνουν διάγνωση εξ αποστάσεως. Όταν απείλησα ότι θα βγω στα κανάλια, ο γιατρός μου έκλεισε ραντεβού και ήταν πολύ εριστικός απέναντι μου», αναφέρει η 38χρονη.

Προσθέτει πως «ο γιατρός μου είπε “πάρε 10.000 ευρώ και φύγε από εδώ” και όταν του είπα τι είναι αυτά που μου λέει, μου απάντησε “άκου, καημένη, η ανθρώπινη ζωή κοστίζει 50.000 ευρώ, τι περιμένεις;”».

Όπως συμπληρώνει η καταγγέλλουσα, «νοσηλεύθηκα για 4 ημέρες σε δημόσιο νοσοκομείο. Οι γιατροί εκεί σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Τα χείλη μου είχαν ανέβει στα ρουθούνια μου και δεν μπορούσα να πάρω οξυγόνο από την μύτη. Μου είπαν ότι δεν μπορούν να με βοηθήσουν και μου πρότειναν να πάω σε ιδιώτη. Κινδύνευσα να χάσω το μάτι μου και με έβαλαν άρον - άρον στο χειρουργείο. Ενημέρωσαν την οικογένεια μου πως οι πιθανότητες να μην βγω από το χειρουργείο ζωντανή ήταν 50%-50%».

Σε ότι αφορά την σημερινή της κατάσταση, ανέφερε πως «στην βιοψία το αποτέλεσμα είναι πως πρόκειται για άγνωστο υλικό που μου έβαλε ο γιατρός. Σήμερα, μου λείπει μεγάλο μέρος από το πάνω χείλος. Δεν αισθάνομαι το πάνω χείλος μου. Οι πόνοι είναι αφόρητοι σε όλο το πρόσωπο μου. Έβγαινε υγρό από την μία πλευρά του χείλους μου, το οποίο επί ημέρες το κατάπινα».

«Είμαι αισθητικός. Το πρόσωπο μου ήταν η διαφήμιση της δουλειάς μου. Έχει καταστραφεί η κοινωνική και η επαγγελματική και η προσωπική μου ζωή. Δύο φορές έκανα απόπειρα αυτοκτονίας, διότι η εικόνα μου είναι αποκρουστική. Η οικογένεια μου αναγκάστηκε να καλύψει με πανιά τους καθρέπτες για να μην βλέπω τον εαυτό μου. Με παρακολουθεί ψυχίατρος και ακολουθώ αυστηρή αγωγή», εξήγησε η 38χρονη, λέγοντας πως έχει ξεκινήσει ήδη η εκδίκαση της ποινικής και της αστικής δίκης με κατηγορούμενο τον πλαστικό χειρουργό, από τον οποίο αξιώνει αποζημίωση 850.000 ευρώ.

Παρακολουθήστε όσα είπε η 38χρονη για τον πλαστικό χειρουργό και την περιπέτεια της, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Ομαδικός βιασμός Γεωργίας – Κατάθεση 27χρονου: όλα έγιναν με απόλυτη συναίνεση

Kim Kardashian: “Σεισμός” στο Instagram με τη σέξι πόζα της φορώντας μαγιό!

Νέα Ορλεάνη: Οικογένεια νεκρή σε φλεγόμενο σπίτι (εικόνες)